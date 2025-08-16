Obavijesti

News

SRAMOTNI POP

Skandalozna propovijed u Sinju: 'Neka u patnji umru oni kojima smeta vaša radost i zajedništvo'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Sinj: Državni vrh na molitvi u svetištu Gospe Sinjske koju je predvodio fra Marinko Vukman | Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

Propovijed koju je imao fra Marinko Vukman kosi se sa svim načelima kršćanskog nauka. Poslali smo upit Splitskoj-makarskoj nadbiskupiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

Neka pate i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav, prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu, vaša radost i zajedništvo koje je posebno zablistalo na koncertima našega Thompsona u Zagrebu i Sinju, poručio je vjernicima fra Marinko Vukman, sinjski gvardijan na Veliku Gospu, piše Dnevnik.hr.

Propovijed koju je imao fra Marinko Vukman kosi se sa svim načelima kršćanskog nauka. Poslali smo upit Splitsko-makarskoj nadbiskupiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo. Ratovi u svijetu bili su glavna inspiracija za propovijedi diljem marijanskih svetišta. 

- Da će pregovori između Rusije i SAD-a uroditi mirom, a da Izrael je zaboravio patnje svog naroda pa sad isto čini drugima - poručio je riječki nadbiskup.

Sve je iz prvog reda slušao premijer, a Mate Uzinić se dotaknuo i obljetnice Oluje.

- Svijetu ne trebaju nove ideologije - iz Marije Bistrice poručio je nadbiskup Dražen Kutleša.

U glazbenom duhu završila je propovijed u Rijeci. Uzinić je citirao pjesmu Arsena Dedića i Gabi Novak.

