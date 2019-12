Skandalozno! Grad Split diže spomenik ustaškom jurišniku

Gradonačelnik je prihvatio moj amandman na proračun Grada Splita za 2020. godinu, Frane Tente dobit će dostojanstven spomenik na Marjanu ispod barjaka Republike Hrvatske! Neka mu je vječna slava, objavio je Martin Pauk na Facebooku, a njegovu je objavu podijelila i Bruna Esih, koja mu je čestitala.

- Član Predsjedništva NHR-a Martin Pauk ugradio je amandmanom na splitski proračun izgradnju spomenika hrvatskom mučeniku Frani Tenti na Marjanu, napisala je Esih.

Tko je bio Frane Tente?

Frane Tente rođen je 1928. godine te je s obitelji živio na splitskim Gripama. Godine 1944. pristupio je Ustaškoj mladeži nakon čega je prešao u jurišnike u kojima je ostao sve do oslobođenja Splita, kad je, zajedno s ostalim istomišljenicima Tente krenuo u bijeg pred partizanima. Zarobljen je kod Dravograda te je u križnom putu krenuo prema Bleiburgu. No, stigao je do Zagreba pa do Bjelovara odakle je pušten kući u Split, najvjerojatnije jer je bio maloljetan.

Po povratku u Split, Tente je upisao peti razred Klasične gimnazije, no srčano je nastavio podupirati propalu kvlislinšku državu. Tako je za imendan ustaškog poglavnika Ante Pavelića oslikao njegov lik na zid splitske gimnazije zbog čega je i uhićen u noći s 19. na 20. srpnja 1946. godine. U zatvoru je proveo nešto više od dva tjedna, a nakon toga je s grupom mladih osnovao Hrvatski oslobodilački pokret kao otpor novom, komunističkom režimu.

Na šestu godišnjicu osnutka fašističke NDH, 10. travnja 1947. godine, tada 19-godišnji Tente s nekoliko je članova tog Hrvatskog oslobodilačkog pokreta s vrha Marjana skinuo jugoslavensku zastavu te izvjesio zastavu bez crvene zvijezde. Uslijedila je istraga, a dva tjedna kasnije Tente je uhićen, a ubrzo i osuđen za 'podrivanje SFRJ'.

Nakon presude prvo je sproveden u Šibenik, a potom u kaznionicu u Lepoglavi gdje je trebao odslužiti trogodišnju kaznu.

Umro je 8. studenog 1948. godine, od vodene upale porebrice i tuberkulozne upale mozgovnih opna.

Zašto je sporno postavljanje spomenika Tenti?

Iako je smrt ovako mlade osobe tužna u svakom slučaju te se nije nerazumno zapitati kakav je Frane Tente tretman imao u Lepoglavi, činjenica je da je Andro Krstulović Opara odlučio 50 tisuća kuna poreznih obveznika potrošiti na spomenik čovjeku koji se borio za kvislinšku i fašističku tvorevinu NDH pod kojom je pozatvarano više od 10 tisuća Splićana, a 266 njih je ubijeno.

Spomenik Frani Tenti, čovjeku koji se zalagao za fašističku državu, tako će stajati ispod zastave Republike Hrvatske, države koja je, piše to i u Ustavu, utemeljena na antifašizmu.

Revizionizam u Splitu, nažalost, postao je sasvim uobičajena pojava. Jedan od njenih predvodnika je Marko Skejo, bivši ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael vitez Boban" i čovjek, složit ćete se, poprilično osebujnog brka.

On svake godine 10. travnja u Splitu organizira obljetnicu osnivanja IX. bojne Rafael vitez Boban koja je, pogađate, na isti dan kao i obljetnica osnutka Nezavisne Države Hrvatske.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

O kakvom se pak domoljubu radi govori i činjenica da je prije nekoliko dana otkriveno da je Skejo iznajmljivao prostor od države tj. MORH-a, a davao ga u podnajam po šest puta većoj cijeni zbog čega su on i njegova supruga stekli protupravnu imovinsku korist od oko 245 tisuća kuna.

Podsjetimo se i Rimskih ugovora

Pod imenom 'Rimski ugovori' potpisana su tri ugovora i to 18. svibnja 1941. godine, između svih ministara vlade kvislinške NDH i Kraljevine Italije. Prema jednom od tih ugovorima, Ante Pavelić je Mussoliniju ustupio Boku Kotorsku, dijelove Hrvatskog primorja, Gorskog kotara te gotovo cijelu Dalmaciju: područje Zadra, Šibenika, Splita te otoke Rab, Krk, Vis, Korčulu, Mljet.

Split je napokon oslobođen 26. listopada 1944. godine kada su partizanske snage porazile okupatorske snage ustaša i nacističke njemačke.

Tko je Martin Pauk?

Martin Pauk splitski je gradski vijećnik poznat po krajnje desnim stavovima. U svojem istupu krajem 2018. godine, Pauk je ovako komentirao migrantsku krizu:

- Obzirom da ilegalci niti najmanje ne poštuju imigracijske zakone zemalja u koje dolaze, pa tako ni hrvatske zakone, u drugom redu, iza žice i granične policije bih postavio dobro opskrbljena mitraljeska gnijezda i najelitnije vodove vojske, čisto iz razloga da ilegalci vide ozbiljnost i da shvate da Hrvati nisu papci poput Šveđana, te da smo spremni braniti sigurnost naših domova, gradova, žena, majki i sestara.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Početkom ove godine, Pauk je vrijeđao Armadu zbog čega ga je kaznio i HNS jer je Pauk, naime, i - nogometni sudac.

- Ponoćka je prošla, deco iz Armade, vratite se kući, sarme vam se hlade. Hristos se rodi, napisao je tada Pauk

Godine 2017. na utakmici 3. HNL jug između Uranije i Kamena, Pauk je samoinicijativno održao minutu šutnje u spomen na generala Slobodana Praljka, osuđenog za ratni zločin nad muslimanima u srednjoj Bosni.

Svojim se amandmanom Martin Pauk, dakako, još jednom pohvalio i na Facebooku i to uz svoju fotografiju.