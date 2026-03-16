Skandaloznom vjeroučitelju sude 7 godina! Psihologinja: 'Učenici su govorili o mecima'

Govorio je o stvarima koje nisu ponovljive, da se tako nešto učini nekome to bi stvarno bilo zlodjelo, kazala je Lj. K., ravnateljica zagrebačke osnovne u kojoj je krajem 2017. godine radio vjeroučitelj Krešimir Bagarić, optužen za javno poticanje na nasilje i mržnju usmjerenu prema pripadnicima skupine ljudi zbog njihove vjerske i nacionalne pripadnosti. Bagarić je optužen da je 29. studenog 2017. od 14,00 do 14,45 sati u Osnovnoj školi "Matije Gupca" u Zagrebu tijekom nastave vjeronauka u 8. razredu objašnjavao kako se trebala provesti “Oluja”. On tvrdi da nije kriv.

Bilo je to na dan kad je general Slobodan Praljak tijekom izricanja presude za ratne zločine na Haaškom sudu izvršio samoubojstvo.

- Trebali smo pustiti dva koridora, jedan od Zagreba, drugi do Rijeke, pa kad im ponabijaju glave na kolac, onda da uđemo, tako je trebalo biti. Ispada da je Đeneral (Ratko Mladić, op.a.) bio u pravu jer on je svoje zaštitio... Trebalo bi automatski rezanje ušiju i vađenje očiju... Za ovo bi trebalo objesiti dva bivša predsjednika i jednu ministricu vanjskih poslova odmah... Svatko ima svog Mesića, vjerojatno i ovaj razred ima svog Mesića... Imamo neoliberalne demokratske kretene koji misle da je gay OK, da se trebaju svi držati za ruke pod duginom zastavom... Četvrta generacija crvenih uhljeba, a ovo zlo, Vesnu Pusić i Stipu Mesića, za njih je metak u glavu po kratkom postupku... - navode se u optužnici Bagarićeve riječi učenicima.

Razgovor je snimio netko od učenika, a snimku objavio portal Index.

- Bila sam zgrožena samim time što mi je priznao. Meni je to sve bilo grozno i željela sam to zaboraviti. Nastupam iz pozicije ravnatelja odgovornog za nastavno-odgojni proces. Kolega je zloupotrijebio svoj položaj i napravio nešto što nije u skladu s kurikulumom, nije bila tema nijednog školskog sata i zato je dobio otkaz - rekla je svjedokinja.

Nije se željela upuštati u ocjene mogu li se takve njegove izjave smatrati širenjem netrpeljivosti, no kazala je da zna da su neprihvatljive za djecu. Dodala je da je Bagarić bio miroljubiv i čestit čovjek.

- Bio je omiljen među učenicima izvrstan razrednik te ranije nije bilo primjedbi na njegov rad. Škola je reagirala kad je novinar poslao upit jer nismo imali informaciju da se nešto dogodilo na tom satu ni od roditelja ni od učenika, niti od asistentice u nastavi koja je također bila prisutna na tom satu - pojasnila je ravnateljica, koja je nakon saznanja o događaju pokrenula proceduru za izvanredni otkaz vjeroučitelju.

Psihologinja N. D. kazala je da je škola krajem prosinca imala Božićnu večeru te da su saznali da je na Indexu objavljena snimka koju je vjeroučitelj govorio na satu.

- Drugi dan pedagoginja i ja otišle smo u taj razred i još dva 8. razreda. Saznali smo da je taj događaj bio krajem studenog, dakle nekih tri tjedna ranije. Pričali smo o tome kako su doživjeli taj sat. Koliko se sjećam rekli su da je vjeroučitelj bio uzbuđen, pričao je uzrujano... Nisam sigurna koliko su razumjeli sam sadržaj koji je iznosio. Netko od učenika spominjao je koridore. Shvatili su to kao jednu bizarnu situaciju, nisu ponavljali sadržaj - prisjećala se psihologinja.

Sve je krenulo nakon što je vjeroučitelj glasno prokomentirao vijest o Praljkovu samoubojstvu nakon čega ga je jedan učenik na satu pitao: "Tko je Praljak?". To je bio okidač za njegov "monolog".

Iako se na raspravi nije mogla sjetiti dijelova razgovora na ispitivanju tijekom istrage rekla je da učenici nisu rekli imena, ali se spominjalo da bi izdajice hrvatskog naroda trebali dobiti "metak u leđa" ili tako nešto.

- Učenici događaju nisu pridavali posebnu pozornost. Jako ih je zanimalo što će biti s osobom koja je snimala. Njegov razred zanimalo je i što će biti s razrednikom. Učenici koji ne idu na vjeronauk nisu ni znali što je bilo, drugi im nisu prepričali. Neki su rekli roditeljima. Učenici su mu bili privrženi, imao je dobar kontakt s njima, bio je i korektan razrednik - kazala je psihologinja.

Tijekom istrage kazala je da su djeca spominjala sadržaj, konkretno, pozivanje na neprijateljstvo prema Srbima.

- Bilo je riječi i o "nabijanju na kolac", no ne znam koga točno - kazala je na ispitivanju pred državnim odvjetništvom.

Pedagoginja S. L. u mirovini je već gotovo pet godina. I ona je kazala da dio učenika puno toga nije razumio.

- Baš da su citirali, nisu. Shvatili su da se ubio neki general, da je vjeroučitelj spominjao rat, bilo je dosta konfuzno, a bio je i žamor na tom satu. Djeca nisu djelovala zabrinuto radi spominjanja ratova. Nekoliko dana nakon toga došlo mi je četiri ili pet učenika da bi pisali peticiju da im se vjeroučitelj vrati - rekla je bivša pedagoginja.

Dodala je da je bila šokirana i iznenađena te da nije mogla vjerovati da bi "kolega to rekao". Snimku dugo nije čula i nije je slušala prije dolaska u razred. Nije primijetila da bi njegove riječi kod djece izazvale neke posljedice.

- Kolega je bio izuzetno empatičan, brižan učitelji razrednik i djeca su ga voljela. Neprimjereno je bilo govoriti o dva predsjednika i ministrima vanjskih poslova da su izdajice i da im treba metak u čelo - rekla je.

Bagarićev branitelj Damir Švec imao je primjedbe na sva tri iskaza, a prije početka rasprave tražio je da se ona odgodi jer Bagarić nije dobio slobodno kako bi mogao doći na sud. Također, tražio je da se rasprava zatvori za javnost što je sudac odbio.

Inače, optužnica protiv Bagarića podignuta je 2019. godine. Obrana je tad tražila da se snimka izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz, što je Općinski kazneni sud prihvatio. Njihovu odluku potvrdio je drugostupanjski sud nakon čega se državno odvjetništvo obratilo Vrhovnom sudu sa Zahtjevom za zaštitu zakonitosti. Vrhovni sud dao je za pravo tužiteljstvu te potvrdio da snimka nije nezakoniti dokaz, no kako je riječ o povredi koja ide u prilog okrivljenika ne mogu je poništiti ni izmijeniti.

Zbog toga se snimka, iako nije nezakonit dokaz, ne može koristiti u postupku protiv Bagarića. Suđenje mu je počelo u studenom 2022. i dosad je održano pet ili šest rasprava.

