Postane li gradonačelnica, Vesna Škare Ožbolt bi osnovala Zavod za obnovu i prvo bi se počela baviti obnovom grada, rekla je u emisiji Nedjeljom u dva. Rekla je kako joj posao dobro ide i da ispunjava sve kriterije da ostane u odvjetništvu, ali da su je zasmetale stvari koje se događaju u Zagrebu za koji kaže da je u krizi.

- Mi govorimo o strategiji i viziji, to vam ne može država dati. Fond plaća na osnovu toga što dostavite kao projekt, a Grad odlučuje od kojeg dijela grada krenuti i kako obnoviti - rekla je i dodala da su četiri kategorije obnove. No ističe i da se s obnovom ne može krenuti ako je toliko ureda u Gradu, koje treba objediniti.

- Gledala sam popis ljudi i u uredu gradonačelnika ima 285 zaposlenika, ima tehničku službu, realno tu može biti maksimum 20 zaposlenika i ne pretjerujem, i to možete podijeliti u dvije smjene. Ured treba raditi u dvije smjene, pa raditi i cijelu noć jer su takva vremena. Stručna služba gradonačelnika, tu je i pravna služba, tu je oko 220 ljudi. To je oko 500 ljudi - kaže.

Njen plan nije davati otkaze, ali treba sve reorganizirati. Kaže da ne treba misliti da je sve loše te da ima vrhunskih znalaca, a i onih koji ne funkcioniraju.

Ona predlaže da svaki umirovljenik dobije umirovljeničku karticu od 500 kuna, ali ne i oni sa 8000 kuna mirovine. Kaže da bi se taj novac trebao trošiti na kulturu, kod obrtnika ili na sportske manifestacije. Radi se o iznosu od 1,2 milijarde kuna, a na pitanje odakle to platiti, kaže da je to novac koji se vraća u grad i moguće ga je naći.

Dodala je i da 20.000 ljudi čeka mjesto u domu, ali da grad mora stvoriti uvjete za domove te da ih neće graditi.

Govoreći o djeci i prostorima za treniranje misli da tu treba uvesti reda i da nema razloga da se to ne omogući amaterskom sportu.

- Novac će se malo drugačije slagati, treba početi povlačiti sredstva i privlačiti investicije. Treba ozbiljno krenuti u razvijanje amaterskog sporta - kaže.

Govoreći o bolnici u Blatu kaže da nam treba bolnica, ali da je pitanje kad i kako. Ona spas vidi u europskim sredstvima, a zbog situacije s koronom i potresom, kaže, postoji mogućnost da se dobije nešto.

Na Stankovićevo pitanje rekla je da ona ne bi gradila tvornice cjepiva, već da treba racionalno upravljati gradom. Spomenula je Paromlin i Gredelj te rekla da je nemoguće objasniti da je prošlo 20 godina vlasti, a da se ništa od velikih projekata nije napravilo.

- Ja govorim o racionalizaciji i ne volim se uspoređivati s drugim kandidatima. Ja sam prošla krizni menadžment i imam dobro i prilično opako iskustvo i ne priznajem to ne može se - rekla je.

Govoreći o programu, tvrdi da nema niti riječi Mostova u njenom te da je pomislila da je riječ o hakiranju i da joj se to već dogodilo. Na pitanje što misli pod time da je Zagreb dosadan, kaže da nema pravih sadržaja, klubova i druženja nakon posla te da bi gradu trebala biti obveza oživjeti kultne klubove, poput Kulušića.

Zagreb na Savi s vodenim tramvajem

Škare Ožbolt misli da bi grad trebao živjeti uz Savu i da bi na rijeci trebali vodeni tramvaj koji bi vozio od mosta do mosta, odnosno ona se zalaže za stari projekt gradnje mini hidroelektrana kojima bi se regulirao tok rijeke. Dodaje i da bi imali električne energije i riješili problem poplava.

Govoreći o svom timu kaže da su počeli slagati mjesne odbore i da su tu stručnjaci u svom području.

Komentirala je i situaciju s izborom glavnog suca Vrhovnog suda te smatra da je tu riječ o političkoj igri, ali i da su premijer i predsjednik u pravu i u krivu, jer ustavna je ovlast predsjednika da predlaže, a Sabor potvrđuje.

- - Ubačeno je sudbeno vijeće, ali predsjednik kaže mene to ne zanima, pa mu predsjednik Sabora uzvrati da to tako ne može. Mislim da je to neozbiljno raditi na ovaj način, to je sve jako iscrpljujuće i sviđa mi se takav način i stil funkcioniranja - kaže.

Misli da je Zlata Đurđević sposobna za tu dužnost i da bi njezin izbor uzdrmao mnoge, ali da bi napravila ozbiljne promjene.