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SRAMOTA

Skejo i Keleminec urlali ZDS! Policija: 'Istražujemo sve'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Skejo i Keleminec urlali ZDS! Policija: 'Istražujemo sve'
Foto: Facebook/screenshot
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Prije četiri godine Sud je oslobodio pripadnike HOS-a zbog vikanja 'ZDS'

Nekadašnji zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo u srijedu je s nekolicinom pripadnika HOS-a sudjelovao u obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, gdje su kraj Spomenika hrvatske pobjede Oluja '95 položili vijenac u čast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.

Nakon toga okupljeni su tri puta uzviknuli ustaški pozdrav "Za dom spremni", piše Telegram. Nekoliko sati kasnije Marko Skejo snimljen je kako u restoranu pjeva ustašku koračnicu "Evo zore, evo dana".

INCIDENT SRAMOTNO Skejo u restoranu pjevao 'Juru i Bobana'
SRAMOTNO Skejo u restoranu pjevao 'Juru i Bobana'

O cijelom tom slučaju poslali smo upit policiji, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

- Obavještavamo Vas kako je policija, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka svečanosti, audio i video snimala područje održavanja javnog okupljanja te da provodi kriminalističko istraživanje u vezi s događajima na koje se upit odnosi - poručili su.

Slično je bilo i prije četiri godine. Naime, Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje 13 pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča "Za dom spremni" u Kninu na Dan pobjede 2022. godine, uz obrazloženje da je riječ o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima. Rekli su da, koristeći poklič "Za dom spremni", okrivljenici nisu svojim ponašanjem remetili javni red i mir, smatra sud, nego je riječ "o primjerenome mjestu pijeteta vezano za ceremoniju odavanja poštovanja braniteljima koji su poginuli u Domovinskom ratu boreći se pod tim pozdravom".

Osim Skeje, ustaški pozdrav "Za dom spremni" u srijedu je na drugoj lokaciji u Kninu tri puta uzviknuo i predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, koji je bio u pratnji nekolicine osoba odjevenih u crno. Keleminec je nosio majicu s natpisom "Smrt četnicima, sloboda Hrvatima".

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Komentari 127
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