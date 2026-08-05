SRAMOTNO Skejo u restoranu pjevao 'Juru i Bobana'

Bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo snimljen je kako u restoranu pjeva ustašku koračnicu 'Evo zore, evo dana'. Ovdje pogledajte video.

Podsjećamo, Skejo je ranije danas u Kninu tri puta viknuo 'ZDS'. Skejo je u srijedu s nekolicinom pripadnika HOS-a sudjelovao u obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu, gdje su kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja '95 položili vijenac u čast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima

Slično je bilo i prije četiri godine. Naime, Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje trinaest pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča 'Za dom spremni' u Kninu na Dan pobjede 2022. godine, uz obrazloženje da se radi o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima, potvrdio je u ponedjeljak navečer prvookrivljeni Marko Skejo nakon što se u istoj odluci naglasilo da je riječ o ustaškom pozdravu koji je protivan Ustavu.