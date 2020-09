'Skijanje? Mislim da takvi izleti ove godine neće biti mogući'

<p>Hrvatska je objavila kako je u 24 sata imala 311 novih slučajeva zaraze korona virusom, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak </strong>najavio je kako bismo sredinom mjeseca mogli očekivati pad tih brojki.</p><p>- Na temelju ulaznih podataka o broju oboljelih i ostalih parametara računa se kakva bi krivulja trebala izgledati, kad nas očekuje plato, a kad dolazi silazni dio krivulje - rekao je Capak za<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ravnatelj-hrvatskog-zavoda-za-javno-zdravstvo-krunoslav-capak-gost-dnevnika-nove-tv---618808.html" target="_blank"> Dnevnik Nove TV</a> na čemu temelji optimistične procjene:</p><p>- Upotrebom jednog takvog modela došli smo do zaključka da bi sredinom devetog mjeseca se sa platoa brojke trebale početi spuštati prema dolje. Također, pažljivo pratimo sve načine. Prošli tjedan smo u ponedjeljak, utorak i srijedu imali više od 700 oboljelih, sad ovaj tjedan u iste dane imamo 610. I to pokazuje lagani trend pada.</p><p>- Nadamo se da će nove mjere koje smo aplicirati i koje su predložili lokalni stožeri uroditi plodom i da će nam brojke početi padati.</p><h2>Više testiramo</h2><p>Posljednjih dana Hrvatska testira više ljudi, a cilj je što ranije uhvatiti zaražene prije nego se vrate u obitelji i u radna mjesta. Maksimalni kapacitet za testiranja je sedam tisuća.</p><p>Dotakao se i samoizolacije za bliske kontakte:</p><p>- Radi se o tome da epidemiolog treba, temeljem kriterija koji su propisani, odrediti što je bliski kontakt, a što nije. Ne postoji nulti rizik - kazao je i dodao da rizik ovisi o tome jesu li kontakti imali masku, je li netko masku skinuo ili je nije ni imao.</p><p>- Tu je jako bitno uzeti pažljivu anamnezu o tome što se događalo, je li bilo kretanja, je li netko skinuo masku, koliko dugo je trajao sastanak i izloženost... To su sve elementi koje epidemiolog treba uzeti u obzir iako nekad ni nema puno vremena, ako se radi o velikom skupu i velikom broju ljudi. Tu epidemiolog treba podvući crtu - tko je u velikom riziku, a tko nije.</p><p>Primorsko-goranska županija predložila je da se naprave tri stupnja - zeleni, žuti i crveni. Boje bi se određivale po novooboljelima na 100 tisuća stanovnika u posljednjih 14 dana.</p><h2>Od skijanja - ništa?</h2><p>- Načelno sam da se upotrijebe neki kriteriji, a brojke incidencija po županijama je uvijek čvrsti kriterij. Mislim da su te mjere malo prestroge jer brojke koje su izložili su prestroge. Prema današnjim brojkama bi samo jedna regija danas bila zelena, sve ostale županije bi bile žute, a crvenih bi bilo devet - rekao je Capak te nadodao kako će vidjeti što će se od toga iskoristiti, a dotakao se i sezona skijanja:</p><p>- Ja mislim da epidemiološka situacija, kakva je trenutna i kakva će biti kad počne sezona skijanja, neće dopuštati takve izlete i takve odlaske. Što se mene osobno tiče, ako ću ići na skijanje, onda ću ići u Slovačku koja ima bolju incidenciju nego Austrija - zaključio je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ravnatelj-hrvatskog-zavoda-za-javno-zdravstvo-krunoslav-capak-gost-dnevnika-nove-tv---618808.html" target="_blank">Novu TV</a>.</p>