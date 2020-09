Dob umrlih od korone je deset godina niža nego u prvom valu

'Od 17. lipnja kod nas je umrlo 12 zaraženih Covidom-19, a njihova prosječna dob je 73 godine što je prilično neugodno jer je to deset godina niža od umrlih u prvom valu', poručio je dr. Ivić

<p>Predstojnik Klinike za infektologiju splitskog KBC-a dr. <strong>Ivo Ivić </strong>izjavio je u utorak kako je sada prosječna starosna dob umrlih od koronavirusa na toj klinici deset godina niža u poređenju s prosječnom dobi umrlih u prvom valu epidemije.</p><p>"Od 17. lipnja kad možemo kazati da je počeo drugi val, kod nas je umrlo 12 zaraženih Covidom-19, a njihova prosječna dob je 73 godine što je prilično neugodno jer je to deset godina niža od umrlih u prvom valu koja je bila 83 godine", rekao je Ivić na konferenciji za novinare. </p><p>Naveo je i kako je broj umrlih u prvom valu bio više nego duplo veći od sadašnjih 12 (nakon 17. lipnja) te da je visoka prosječna životna dob umrlih (83 godine) bila zbog tadašnjeg prodora koronavirusa u staračke domove na splitskom području.</p><p>Po njegovim riječima, od 17. lipnja u splitskom KBC-u je hospitalizirano 155 oboljelih od koronavirusa i njihova prosječna životan dob je 66 godina, a od tog broja njih 65 je izliječeno, dok je u prvom valu u toj zdravstvenoj ustanovi bilo hospitalizirano oko 200 zaraženih koronavirusom s prosječnom životnom dobi od 72 godine.</p><p>"Danas imamo 34 bolesnika na kisiku što je šest više nego jučer, a na respiratoru ih je šest što je jedan više nego jučer", kazao je Ivić.</p><p>On je objasnio kako trenutačno na Klinici za infektologiju splitskog KBC situacija još nije takva da se "nema gdje s bolesnicima," ali nije za očekivati da će prestati dolaziti novi zaraženi.</p><p>"Ono što sad primamo u bolnicu je posljedica događanja zadnjih deset do petnaest dana," kazao je.</p><h2>Ako ne može drugačije, onda sam za kažnjavanje</h2><p>Ponovio je kako je "pristalica kažnjavanja" onih koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera ako se, kako je dodao, ne može drugačije uspostaviti "novo normalno" ponašanje.</p><p>"Moramo početi živjeti s koronom, ne možemo zaustaviti život, ali se moramo pridržavati mjera distance i zaštite. Ako ćemo nositi maske i ako ćemo se odreći velikih masovnih okupljanja pogotovu bez zaštite moći ćemo držati tu epidemiju pod nekakvom kontrolom ili je spustiti na jedan nizak intenzitet koji omogućava normalan život i normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava. Ali mi ne možemo ukinuti koronu, ona je tu, ona se širi" istaknuo je dr Ivić.</p><p>Na upit kako komentira inicijative da se prestane s dnevnim izvješćivanjem o oboljelim od koronavirusa pošto se dnevno ne izvješćuje o novooboljelim od raka i drugih bolesti, dr Ivić je kazao kako javnost mora biti u određenom stupnju upoznata s onim što se događa.</p><p>"Mislim da javnost mora u određenom stupnju biti upoznata s onim što se događa da bi se mogli ravnati i kako će se ponašati. Osjećaj da se ništa ne događa da ničega nema nije dobar. Ako odete na rivu vama će se činiti da ne postoji epidemija korone, tamo je dobro ljudi se provode, ali ako dođete na hitni prijem našeg odjela i provedete nekoliko sati onda ćete vidjeti što je krvavi posao i kako je onima koji moraju tu čekati i biti obrađivani," kazao je on.</p><p>O tome razmišlja li se u Splitu o aktiviranju Covid bolnice dr. Ivić je rekao da je to "krajnja mjera."</p><p>"To bi bila zaista krajnja mjera jer ako to budemo morali napraviti onda ćemo morati zaustaviti sav drugi medicinski program što će onda ići na štetu zdravlja i onih koji ne boluju od Covid infekcije" rekao je.</p><p>Dodao je kako bi trenutačne smještajne kapacitete za oboljele od koronavirusa na Klinici za infektologiju od 104 kreveta bilo dovoljno povećati pridodavanjem od plućnog odjela gdje mogu biti smještena 64 bolesnika.</p>