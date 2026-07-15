Skinuli imunitet Piližoti (SDP) zbog sumnje na nasilje u obitelji

Saborsko Mandatno- imunitetno povjerenstvo u srijedu je jednoglasno i bez rasprave skinulo imunitet SDP-ovu Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.

Predsjednik MIP-a Robert Jankovics pojasnio je da nema nikakvih detalja o kaznenom djelu jer smatraju da je zaštita prava maloljetnog djeteta ispred prava javnosti te da odlučuju samo na temelju najosnovnijih podataka.

Izvijestio je da je DORH 13. srpnja uputio zahtjev za davanje odobrenja Općinskom državnom odvjetništvu iz Osijeka za pokretanjem kaznenog postupka protiv Piližote zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i povrede djetetova prava.

ODO u Osijeku je u svom zahtjevu naveo da će zatražiti isključenje javnosti za cijelu raspravu zbog zaštite osobnog i obiteljskog života optuženika i žrtava, a DORH u dopisu napisao da je riječ o kaznenom djelu koje je propisano u katalogu kaznenih djela kazneno- pravne zaštite djece te da je postupanje u odnosu na to kazneno djelo tajno, dodao je.

Jankovics je naglasio da u zahtjevu stoji samo kako snovana sumnja da su predmetna kaznena djela počinjena proizlazi iz iskaza žrtve, iskaza ispitanih svjedoka i pribavljene materijalne dokumentacije te istaknuo da ni u jednom dijelu nije navedeno o čemu se radi.

„Otkad sam na čelu MIP-a nismo imali ovakav slučaj za koji ne znamo ni jedan jedini detalj, ništa ne znamo. Niti je meni rečeno, niti je bilo što navedeno u bilo kakvom materijalu. Sada smo u situaciji da sto posto vjerujemo DORH-u”, napomenuo je Jankovics.

Nakon što je MIP jednoglasno bez rasprave izglasao odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Piližote, Hrvoje Zekanović (HDS) dometnuo je kako bi da se "nekom nesrećom ovo dogodilo nekom članu vladajuće većine već vidio Možemovce i SDP-ovce kako u kolonama stoje ispred kamera i daju tiskovne konferencije".

Jankovics je rekao da se nada da će sada biti nova praksa da u takvim slučajevima nitko ne stoji ispred kamera.