U javnost izlazi sve više problematičnih informacija o obnovi OŠ "Vjekoslav Klaić" u Garčinu kraj Slavonskog Broda. Izvođaču je ovo, čini se, prvi posao u cijeloj 2025. Nije jasno tko je dao nalog da se digne krov
A JE TO! U GARČINU PLUS+
Skinuli krov, snijeg im uništio školu. Županija: 'Sve će u roku popraviti'. Roditelji ne vjeruju
Drugo polugodište počelo je u ponedjeljak, no nisu se svi učenici vratili u svoje školske klupe. Nešto više od 180 đaka OŠ Vjekoslav Klaić iz Garčina još od ovoga tjedna putuju u dvije škole, oni mlađi od 1. do 4. razreda u školu u Klokočevik, a stariji od 5. do 8. razreda u Donje Andrijevce. Razlog tome je dogradnja njihove škole kako bi i oni mogli pohađati jednosmjensku nastavu.
