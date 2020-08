'Škole će same odlučivati kojim će učenicima nastava započeti online, a kojim u učionici'

U ovom trenutku ne znam koje su škole odabrale koji oblik. To ćemo znati relativno skoro. Ono što će biti, to će biti da će škola početi 7. rujna. Nekome će početi škola 7. rujna u klupi a nekome kod kuće, kaže Fuchs

<p>Školska godina za sve hrvatske učenike počet će 7. rujna, a o tome za koga će početi on-line a za koga u učionicama odlučivat će pojedine škole i njihovi osnivači, rekao je u nedjelju ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs.</strong></p><p>Gostujući u<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3876742/kako-ce-izgledati-korona-nastava-u-rtl-u-danas-gostuje-ministar-obrazovanja-radovan-fuchs/" target="_blank"> Dnevniku RTL-a</a>, ministar je kazao kako u ovome trenutku ne zna postoje li škole koje su odabrale mješoviti oblik nastave, dakle onaj koji bi se odvijao dijelom on-line, a dijelom u učionicama, istaknuvši kako je to stvar pojedinih škola, odnosno, njihovih osnivača.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute za početak školske godine </strong></p><p>- U ovom trenutku ne znam koje su škole odabrale koji oblik. To ćemo znati relativno skoro. Ono što će biti, to će biti da će škola početi 7. rujna. Nekome će početi škola 7. rujna u klupi a nekome kod kuće, kako odluče organizaciono pojedine škole i osnivači, i to je u principu poruka što se tiče početka školske godine - rekao je Fuchs odgovarajući na pitanje hoće li svi hrvatski đaci početak školske godine dočekati u školskim klupama.</p><h2>Ponašanje prema preporukama Ministarstva</h2><p>Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u nedjelju modele i preporuke za rad u uvjetima povezanima s Covidom-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021. Plan je temeljen na tri scenarija, prvi od kojih se temelji na provođenju nastave u cijelosti u učionicama za svu djecu, drugi se odnosi na mješoviti oblik nastave, dijelom u školi a dijelom na daljinu, dok je treći nastava na daljinu.</p><p>Prema preporukama, temperaturu će učenicima mjeriti roditelji kod kuće, dok će se nastavnicima i učiteljima temperatura mjeriti prilikom dolaska u školu. Kad je riječ o kroničnim skupinama, to je također propisano, rekao je ministar, i to na način da se ta djeca trebaju javiti svojim obiteljskim liječnicima koji će potom odlučiti o tome koje bolesti predstavljaju pojačani rizik, odnosno, koje mogu predstavljati rizik.</p><p>- Oni ne moraju doći u školu ako im obiteljski liječnik kaže da spadaju u rizičnu skupinu i da moraju ostati kod kuće. Za njih ide on-line nastava - pojasnio je Fuchs.</p><p>Na novinarsko pitanje tko će kontrolirati preporuku koja se odnosi na miješanje učenika u razrednoj nastavi prilikom dolaska u školu i u školskom prijevozu, ministar je kazao kako će ulazak djece u škole kontrolirati učiteljice, na način da će paziti da ne dođe do miješanja djece, da će ta djeca u školu ulaziti organizirano, neće im biti dopušteno ″šetanje″ po školi, organizirano će odlaziti na toalet, pod nadzorom će češće prati ruke te neće napuštati svoje razrede za vrijeme odmora.</p><p>Što se tiče školskoga prijevoza, preporukama je također propisan način na koji djeca idu u školu, savjetovano je da sva djeca u školskim autobusima moraju nositi maske te da sjede uvijek na istome mjestu, a djeca iz iste obitelji da sjede zajedno, rekao je nadalje ministar, ali je upozorio kako je kad je riječ o ponašanju djece kod kuće i prilikom izvanškolskih aktivnosti - to odgovornost roditelja.</p><p>- Nadam se da će se roditelji odgovorno ponašati, jer mi ne možemo regulirati život i ponašanje djece izvan škole. Ono što moramo napraviti, to je definitivno sve da se u školi poštuju maksimalno sve epidemiološke mjere i pedagoške mjere u smislu da djeca dobiju ono obrazovanje koje trebaju dobiti, a kad odu iz škole i nakon što se vrate kući, dalje ipak ne možemo više propisivati, ali nadam se da će se svi odgovorno ponašati - rekao je Fuchs.</p><h2>Stavili na raspolaganje različite mogućnosti</h2><p>Što se tiče održavanja nastave on-line u slučaju pojave potrebe za samoizolacijom, ministar Fuchs je kazao kako se uputama nastojalo pokriti sve aspekte te staviti na raspolaganje različite mogućnosti, budući da sve škole nisu jednako opremljene i nemaju sve dostupne jednake tehničke mogućnosti.</p><p>- Zbog toga smo nakon puno razmišljanja donijeli odluku da se vrati 'Škola na trećem' za učenike od 1. do 3. razreda - rekao je, pojasnivši kako je takva odluka donijeta jer je riječ o kategoriji djece koja uglavnom ne posjeduje tehničke vještine za on-line komunikaciju.</p><p>Roditeljski sastanci se trebaju održavati koliko je god moguće bez skupljanja roditelja ukoliko se ne mogu održavati na otvorenom, gdje je također potrebno paziti na distancu od dva metra, dodao je, a isto se odnosi i na zbornice gdje se, ukoliko su manje, nastavnici također ne bi trebali nalaziti na manjim distancama od dva metra.</p><p>Što se tiče organizacije rada vrtićkih skupina, ministar je kazao kako su mjere u prvome redu usmjerene na što bolju organizaciju rada, kako u osnovnim i srednjim školama, tako i u vrtićima, pri čemu se pokušalo pedagoškim savjetima i smjernicama razraditi sve moguće situacije, između ostaloga i situaciju kad su skupine formirane s većim brojem djece.</p><p>Mjerama se, tako, predlažu različite mogućnosti pa čak i dijeljenje grupa ukoliko nema drugoga rješenja, pojasnio je ministar, napomenuvši kako se grupe u načelu formiraju kao jedinstvene cjeline, budući je riječ o malo djeci koja mogu biti zajedno bez posebne opasnosti.</p><h2>Jesen će biti izazovno razdoblje</h2><p>Ukoliko se neko od djece počne loše osjećati za vrijeme boravka u vrtićkoj skupini, čitava grupa ide preventivno u samoizolaciju dok se ne utvrdi je li dijete zaraženo Covidom-19, istaknuo je nadalje Fuchs. U tom smislu jesen će zasigurno biti izazovno razdoblje, upozorio je, budući da je riječ o godišnjem dobu koje je i u normalnim okolnostima obilježeno povećanim brojem viroza i temperatura.</p><p>- Svjesni smo toga da će na jesen biti jako puno sumnjive djece, ne samo u vrtićima nego i školama. Morat ćemo prebroditi u vrtićima taj period. Naravno, sad će to biti pod puno većom pažnjom - kazao je ministar dodavši kako je uvjeren da će obiteljski liječnici i pedijatri znati kako postupiti u slučaju da je neko dijete sumnjivo ili da postoje neke šire indikacije.</p>