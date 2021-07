Nakon što je najavila da je neće ušutkati ni stegovnim postupom, Vesna Vučemilović je zatražila hitnu ispisnicu iz Domovinskog pokreta. Pokušali smo od nje saznati razloge zašto se odlučila na ovaj potez, ali samo je kratko poručila kako ne bi davala izjave.

POGLEDAJTE VIDEO Uspon i pad Miroslava Škore

U Domovinskom pokretu primili su njezin zahtjev, a tim činom, prema Statutu, ona je prestala biti članica stranke. Naime, jedan od razloga kojim prestaje članstvo jest izjava o istupanju. Sestra Miroslava Škore ispisnicu je zatražila s danom kad je stranka protiv nje pokrenula stegovni postupak zbog “zlouporabe unutarstranačkog položaja i nanošenja štete ugledu stranke u javnosti”.

Tome je prethodila sjednica predsjedništva koju je Vučemilović napustila nakon pola sata. Potom se oglasila na društvenim mrežama navodeći kako joj je oduzeta riječ, što su kasnije opovrgnuli članovi Domovinskog pokreta. Još jednom je oštro napala vodstvo stranke.

- Mutni likovi koji pokušavaju preoteti stranku Miroslavu Škori zamjeraju mi, navodno, to što nastupam u medijima, a onda me ušutkavaju na sjednici predsjedništva - napisala je.

Otkad je Miroslav Škoro naprasno dao neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, njegova sestra prvo je posumnjala u razloge koje je iznio, a zatim oštro napala ljude iz trenutačnog vodstva. I dok su jedni uvjereni da stranci prijeti osipanje i raskol, trenutačni dužnosnici pokušavaju sanirati štetu i poručuju da jedinstvo stranke unatoč napisima o krizi nije ugroženo te uvjeravaju kako budućnost stranke nije upitna i da će iz svega izaći jači.

Hoće li Miroslav Škoro ostati ili otići nije poznato. Na pozive ne odgovara, a od neopozive ostavke ne oglašava se ni na društvenim mrežama. Nakon sjednice predsjedništva poručeno je da Škoro ima dovoljno prostora za političko djelovanje u stranci i izvan nje, kao i u Saboru.

Kao njegov mogući nasljednik spominje se Ivan Penava, koji nije član Domovinskog pokreta. Nedavno je rekao kako bi bio neozbiljan da to unaprijed otkloni. Dio članova stava su da bi on bio odličan izbor, dok je Vučemilović rekla da bi se on mogao pretvoriti u grobara te stranke.