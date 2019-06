Škoro 2008. tvrdio da napušta politiku zbog zločestih medija

Miroslav Škoro je potvrdio da će se kandidirati za predsjednika Republike, ali čini se da je dobar dio javnosti već zaboravio njegove dosadašnje političke avanture i zastupničke epizode u Saboru

Škoro je, podsjetimo, u kolovozu 2008., dakle prije 11 godina, nakon samo devet mjeseci aktivnog bavljenja politikom odlučio napustiti i Sabor i Gradsko vijeće Osijeka te se ponovno posvetiti glazbi.

Tada je razloge svoje odluke obrazložio tvrdnjom da je "razočaran činjenicom što se svi političari u Hrvatskoj generalno prikazuju kao lopovi", a za takvu sliku o političarima optužio je - medije:

- Tako su posložene kockice u mojoj glavi i moja najava nije zafrkancija. Možda sam zadnji romantičar na svijetu, ali ne želim više dopuštati da se svi političari tretiraju na isti način. Na žalost, mediji su stvorili takvu sliku u javnosti da su svi političari korumpirani, da su niškoristi i lopovi kojima je jedino stalo do fotelje, dobre plaće, dva mjeseca godišnjeg i povlaštene mirovine. Ja po svojoj vokaciji nisam takav i ništa od toga mi nije važno. Mislio sam da će sama činjenica što sam u pitanju ja, koji sam sve u životu stekao svojim radom biti dovoljna da se takva percepcija promijeni, no očito sam se prevario. Odbijam da smo svi jednaki i da smo svi lopovi i zato napuštam aktivnu politiku - rekao je tada Škoro.

Premda se tada spekuliralo da je Škoro otišao zbog svađe u stranci, on je to demantirao rekavši "da će i dalje biti član HDZ-a te pomagati stranci u svim prigodama". Škoro je članstvo u HDZ-u obnovio neposredno uoči izbora u studenome 2007. i našao se visoko na listi u IV. izbornoj jedinici te ušao u Sabor. Pet mjeseci poslije stranka ga je iznenađujuće kandidirala za gradonačelnika Osijeka na prijevremenim izborima. Na izvanrednim lokalnim izborima u ožujku 2008. u Osijeku, predvodeći listu HDZ-a, postigao je najbolji rezultat te stranke u posljednjih 18 godina. HDZ je osvojio pet vijećničkih mandata.

No, Škori su na lokalnoj razini mnogi stavljali klipove pod noge, od sumnjivih aranžmana HDZ-a s Antom Đapićem i HSP-om, odnosno HDSSB-om Branimira Glavaša, do činjenice da lokalni HDZ-ovci Škoru nikada nisu prihvatili te da su mu čak i odmagali u kampanji. Samo tri dana uoči izbora na adrese osječkih HDZ-ovaca stigla su i pisma u kojima se članstvo poziva da ne glasa za Škoru, no autori tih pisama nikada nisu otkriveni, iako se sumnja da je to učinio upravo netko iz stranke.

- Nisam paranoičan i ne smatram da je stranka radila protiv mene. Sa svima sam ostao u dobrim odnosima i pomoći ću im na sljedećim lokalnim izborima. Ponavljam razlozi odlaska su prvenstveno ti što nas mediji sve generaliziraju kao lopove, a to jednostavno nije istina - govorio je tada Škoro.

Iz HDZ-a je istupio 2012. godine, kada je vratio člansku iskaznicu:

- Žalosno je da se tako banalnoj stvari, izlaska jednog običnog člana, pridaje više pozornosti nego činjenici da sam u vrijeme aktivnog bavljenja politikom svoju saborsku plaću davao u humanitarne svrhe i nakon samo osam mjeseci sjedenja u saborskoj klupi samoinicijativno vratio mandat. Nisam konzumirao ni jednu od saborskih povlastica, pa čak ni jedan putni nalog - rekao je tada Škoro za Večernji list.