Skoro 9000 Turaka u zadnjih par tjedana napustilo Crnu Goru

Od kraja listopada, kada je crnogorska vlada privremeno uvela vize za državljane Turske, gotovo devet tisuća njih napustilo je Crnu Goru, dok je tijekom studenoga ugašena 31 turska tvrtka koja je poslovala u Crnoj Gori, pišu u petak podgorički mediji. Povod za odluku crnogorske vlade da ukine bezvizni režim s Turskom bio je incident koji se dogodio 25. listopada u podgoričkom naselju Zabjelo, kada je nožem ranjen Podgoričanin M. J. (25). Iako je policija prvotno tvrdila da su u ranjavanju sudjelovali državljani Turske i Azerbajdžana, kasnije se ispostavilo da su Podgoričanina navodno ranila dva državljana Azerbajdžana.

Uslijedili su prosvjedi desnice, a tijekom njih zapaljeno je i nekoliko prodavaonica čiji su vlasnici Turci.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore dnevniku Vijesti priopćeno je da je, od 27. listopada, kada je crnogorska vlada uvela vize turskim državljanima, 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Značajno je smanjen broj posjeta Crnoj Gori iz Turske, dok je crnogorski portal Bankar objavio da je u posljednjih mjesec dana ugašeno više od 30 turskih tvrtki, što znači da je u prosjeku svakog dana zatvorena po jedna.

Prema podacima koje je taj portal dobio od crnogorske Porezne uprave, državljani Turske registrirali su u Crnoj Gori 2.140 pravnih osoba, a najčešće djelatnosti u kojima posluju turske tvrtke su trgovina na veliko, građevinarstvo, ugostiteljstvo, konzultantske usluge te iznajmljivanje ili leasing automobila.

„Broj turskih tvrtki koje su u posljednjih mjesec dana izbrisane iz Središnjeg registra je 31, a od početka 2025. godine 234“, kazali su iz Porezne uprave za portal.

To, kako zaključuje taj portal, jasno ukazuje na to da bi incidenti u Podgorici i uvođenje viza državljanima Turske mogli imati mjerljiv učinak na tržište, te je vidljivo da dio investitora preispituje daljnji ostanak u Crnoj Gori.

Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović nedavno je rekao kako vjeruje da će turski državljani uskoro biti oslobođeni viza, te je istaknuo da su nakon nedavnog incidenta sigurnosne službe dviju država intenzivirale suradnju.

„Vjerujem da ćemo brzo osloboditi turske državljane viza“, rekao je Ibrahimović.