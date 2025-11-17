Uhićen Vučićev batinaš! Htio je raditi nerede na utakmici Crne Gore i Hrvatske?! Našli i palice

Crnogorska policija rekla je u ponedjeljak da je uhitila dvije osobe koje bi, kako sumnja, mogle izazvati nerede uoči i tijekom nogometne utakmice Crna Gora - Hrvatska, te da radi na otkrivanju osoba koje su u nedjelju na putu između Budve i Cetinja napale hrvatske navijače. Crna Gora ugošćuje u ponedjeljak navečer reprezentaciju Hrvatske u utakmici kvalifikacija za SP 2026. Policija je obećala da će osigurati da se nogometna utakmica odigra u fer i sportskoj atmosferi.

Utakmica Crna Gora – Hrvatska igra se uz maksimalne mjere osiguranja, a proglašena je događajem visokog rizika.

„Povodom informacije koju su pojedini mediji jučer prenijeli, da su na teritorij Crne Gore stigle operativno interesantne osobe koje bi mogle izazvati incidente na utakmici Crna Gora – Hrvatska, obavještavamo javnost da su policijski djelatnici Odjela sigurnosti Podgorica zajedno s djelatnicima granične policije sinoć proveli pojačane preventivne aktivnosti i kontrole, locirali i lišili slobode dvije osobe“, priopćila je crnogorska policija.

Prethodno je dio crnogorskih medija objavio da se u Crnoj Gori nalazi nekoliko "operativno interesantnih" osoba koje su ranije boravile u Beogradu, a za koje se sumnja da bi mogle izazvati incidente na utakmici.

Jedna od dvije uhićene osobe je Miloš Lukovac (37) koji je upravljao vozilom pod utjecajem kokaina. On je, po medijima, u Podgoricu došao uoči utakmice. Lukovac je crnogorski državljanin kojeg su oporbeni mediji u Srbiji označili kao bliskog aktualnom režimu u Beogradu.

Policija navodi da je u nedjelju oko 23 sata u Podgorici locirala i kontrolirala vozilo marke Audi, beogradskih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao Lukovac, a s njim su u automobilu bile još tri osobe.

„Testiranjem je utvrđeno da je M. L. vozilom upravljao pod utjecajem psihoaktivnih supstanci – kokaina, zbog čega je uhićen. Vozilo kojim je upravljao oduzeto je radi daljnjih provjera“, navodi se u priopćenju.

Provjerama osobe N. T. (22), državljanina Republike Srbije, utvrđeno je da nema prijavljen boravak na teritoriju Crne Gore. On je uhićen sukladno Zakonu o strancima.

„Nakon provođenja odgovarajućeg postupka osoba će biti udaljena s teritorija Crne Gore. Uprava policije nastavlja s poduzimanjem pojačanih mjera i radnji na sprječavanju svih nezakonitih aktivnosti na teritoriju Crne Gore“, stoji u priopćenju.

Portal Nova.rs navodi da je Lukovac „Vučićev batinaš s Marakane“, što dodatno pojačava interes sigurnosnih službi za njegovo kretanje tijekom boravka u Podgorici.

Lukovac je u Srbiji postao poznat nakon incidenta na tribinama tijekom utakmice Srbija – Engleska, kada su, prema navodima tamošnjih medija, pristalice Aleksandra Vučića, predvođene Lukovcem, fizički napale druge gledatelje, dok su se s tribina orili povici „Tko ne skače, taj je ćaci“ i „Pumpaj“.

Oporbeni mediji navode i da je Lukovac MMA borac.

Pronađene palice kojima su sinoć napadnuti navijači Hrvatske

Nakon napada na skupinu državljana Hrvatske u nedjelju u mjestu Ugnji, na magistralnom putu Cetinje – Budva, crnogorska policija priopćila je da je odmah po prijavi uspostavila blokadu cestovnih pravaca s detaljnom kontrolom osoba i vozila. Pronašla je palice koje su koristili napadači.

Na kombiju koji je prevozio hrvatske navijače koji su išli na utakmicu, a koji nije imao nikakva navijačka obilježja, razbijena su stakla.

Hrvatski navijači su nakon napada uspjeli pobjeći te su na ulazu u Cetinje prijavili napad policijskoj patroli. Nakon toga dali su izjave u prostorijama cetinjske policije i nastavili put prema Podgorici.

Policija navodi da intenzivno radi na identifikaciji odgovornih osoba te upozorava da će nasilnici i svaki incident s elementima nasilja biti otkriven i procesuiran.

„Podsjećamo da se napadnute osobe nisu kretale organizirano niti kao navijačka grupa, već individualno. Uprava policije poduzet će sve mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju počinitelja ovog nasilja“, navode u policiji.

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković obišao je u nedjelju navečer državljane Hrvatske koji su napadnuti te im ponudio svaku vrstu pomoći i izrazio podršku, istaknuvši prijateljski odnos koji su Cetinje i Cetinjani uvijek imali prema Hrvatskoj i njezinim građanima.

Đurašković smatra da se radi o smišljenoj namjeri da se napad dogodi na teritoriju Cetinja što "dolazi iz dobro poznate kuhinje“.

„Ovo je dodatni razlog da nadležna tijela u najkraćem roku identificiraju i liše slobode počinitelje, zahtijevajući maksimalne moguće kazne. Oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose s Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspjeti u toj namjeri, što god učinili“, poručio je Đurašković.