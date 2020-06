Škoro: Capak bi trebao nakon Zadra građaninu Plenkoviću poručiti da ide u samoizolaciju

<p>Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> pozvao je u srijedu ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslava Capaka </strong>da poruči premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> da bi trebao biti u samoizolaciji "jer svi građani trebaju biti jednako tretirani".</p><p>- Građanin Plenković nakon onoga što se dogodilo u Zadru definitivno spada među one ljude kojima bi, ako nitko drugi, barem gospodin Capak iz svoje samoizolacije trebao poručiti da bi trebao biti u toj samoizolaciji jer znate i sami kako ide s testovima i inkubacijom - rekao je Škoro novinarima na tvrđavi Klisu, gdje su predstavljene kandidacijske liste Domovinskog pokreta za 9. i 10. izbornu jedinicu.</p><p>Po Škorinim riječima, Plenković očito ne želi u samoizolaciju i, kako se izrazio, "bahato tvrdi, što nije lijepo, da se mi ostali bojimo sučeljavanja s njim".</p><p>- Nitko sretniji od mene u bilo kojem trenutku, bilo gdje, da razgovaram s gospodinom Plenkovićem oko svih problema. Možemo ići redom - od referendumskih inicijativa, od Istanbulske (konvencije), preko Ine, vjetrenjača... u bilo kojem trenutku i bilo kad, ali - ili nešto vrijedi za nekoga ili nešto ne vrijedi, ili smo svi građani od krvi i mesa u ovoj zemlji ili nismo - rekao je Škoro, koji smatra da se sučeljavanje može obaviti i preko interneta.</p><p>- Očito će ga građani morati izolirati 5. srpnja. Njegova je bahata izjava, tko sam ja da bi nešto određivao njemu i HDZ-u. Ja sam onaj tko predstavlja hrvatski narod i ako Bog da, ovi ljudi oko mene će predstavljati taj narod u Hrvatskom saboru - rekao je i poručio Plenkoviću da je uvjeren da će "6. srpnja vidjeti tko smo mi". </p><p>Na novinarsku opasku da se i on rukovao s novinarom <strong>Mislavom Bagom</strong> u studiju Nove TV, Škoro je uzvratio kako je to bilo prije situacije u Zadru te da tada epidemiolozi nisu govorili da se ne smijemo rukovati.</p><p>- Epidemiolozi su skočili na noge prije dva-tri dana, kada se dogodio skandal u Zadru. Mislim da tamo nitko nije želio zlo, posebice gradu Zadru, Hrvatskoj, razvoju sporta, promociji i turističkoj sezoni, koja je sada definitivno, kao što kaže ne samo hrvatski medijski prostor, nego i New York Times i Reuters - kontaminiran, nepovratno - rekao je među ostalim Škoro.</p><p> Smatra da smo ponovno u situaciji u kojoj ne znamo što će biti sutra, za tjedan dana i "ovi preuranjeni parlamentarni izbori iz čisto epidemioloških razloga postaju sve neizvjesniji".</p><p>Na upit bi li on zbog novonastale situacije zatvorio granice, Škoro je rekao kako bi interesu Republike Hrvatske učinio sve što je potrebno da zaštiti živote i građane u Hrvatskoj.</p><p>Kritizirao je način na koji vladajući najavljuju pooštravanje mjera te je istaknuo kako mu je "važnije zdravlje od izbora i bilo koje fotelje". Po njegovoj ocjeni, neodgovornost to je ono što resi hrvatsku Vladu kad je u pitanju borba s korona virusom.</p><p>- Taj virus je nešto što ćemo zaustaviti, ljudski rod pa i Hrvati će dobiti bitku - istaknuo je Škoro i dodao je da daleko opasniji virus gospodarskog nerazvijanja, korupcije, klijentelizma i svi drugi virusi zahvaljujući kojima je Hrvatska tu gdje jest pa se više samostalno ne može niti boriti protiv tog virusa.</p><p>- Ako se opet zatvore granice i ako opet dođemo u situaciju da ovisimo o uvoznoj struji, hrani i svemu drugom što uvozimo, a uvozimo gotovo sve, onda je to veliki problem i onda je to odgovornost ove Vlade - zaključio je Škoro.</p>