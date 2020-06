HDZ na Facebooku: 'Udari, slaži i bježi - to je Davor Bernardić!'

Jednako kao što se SDP danas ruga stručnom stajalištu epidemiologa. Tako je i Bernardić 'najavljivao' da će Hrvatska u nekoliko tjedana dobiti novih 400.000 nezaposlenih, poručuju

<p>Iz HDZ-a su u srijedu poručili da je SDP licemjeran jer svakodnevno javnost sluša nadriliječnike iz RESTART koalicije koji ignoriraju i omalovažavaju epidemiološku struku u definiciji 'bliskog kontakta' s Covid oboljelima, a vođa opozicije Bernardić uporno krši propisane mjere. </p><p>- I dok svakodnevno slušamo nadriliječnike iz RESTART koalicije koji ignoriraju ili čak omalovažavaju epidemiološku struku oko definicije bliskog kontakta u vezi s Covid-19, vrijedi pogledati kako se u SDP-u ponašaju i koliko uporno 'lider opozicije' <strong>Davor Bernardić</strong> krši propisane mjere. Sami redovito krše sva pravila, a poslali bi premijera u samoizolaciju u cilju ponovnog bijega od TV sučeljavanja - naveo je HDZ na službenom Facebooku, dodavši:</p><p>- Udari, slaži i bježi - to je Bernardić!</p><p>- Jednako kao što se SDP danas ruga stručnom stajalištu epidemiologa - poručili su iz HDZ-a: </p><p>- Tako je i Bernardić 'najavljivao' da će Hrvatska u nekoliko tjedana dobiti novih 400.000 nezaposlenih.</p><p>- No nema ih, i to zahvaljujući mjerama naše Vlade koja je izdvojila 6 milijardi kuna za plaće za više od pola milijuna radnika u privatnom sektoru. Također, Hrvatska je i dalje među tri države EU s najmanjim brojem oboljelih na milijun stanovnika, što nas svrstava u red zemalja koje se najuspješnije bore protiv zaraze - naveli su iz HDZ-a na Facebooku, i poručili;</p><p>- SDP - licemjerje vam je ime!</p><p>Objavili su i fotografije predsjednika SDP-a i vođe Restart koalicije Bernardića na kojima se u različitim prigodama rukuje s okupljenima građanima.</p><p> </p><p> </p>