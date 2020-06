Škoro: Kažu da sam pobjegulja, ustaša, crnokošuljaš, tamburaš i sad su mi pokazali srednji prst

<p><strong>Miroslav Škoro</strong> iskoristio je petak kako bi, od ranog jutra, sa svojom predizbornom ekipom Domovinskog pokreta pohodio Slavoniju, od Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Donjih Andrijevaca, Vinkovaca do Vukovara.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Škoro u Osijeku</p><p>- Ne nudimo vam ništa; nema kobasice, ni piva, ni posla u HEP-u. Možemo zapjevat jedino. Imamo jedino najboljih 14 ljudi na listi. Uložili smo puno napora da okupimo najbolje. Na našim listama ima dovoljno žena jer one su kvalitetan politički kadar, imamo puno hrvatskih branitelja, generala HV, predstavnike branitelja koji su 'tiha Hrvatska', koja se ne želi baviti politikom. Svi oni poručuju velikim strankama da više neće pljačkati Hrvatsku i Vukovar. Posebno smo ponosni na nositelja liste u V. Izbornoj jedinici a to je vaš hrabri gradonačelnik Ivan Penava. Želimo vratiti u ishodište svega malog čovjeka, sve što simbolizira Vukovar, sloboda, poštenje, istina - govorio je Škoro okupljenima na glavnom vukovarskom trgu.</p><p>Dvjestotinjak građana imalo je priliku družiti se sa članovima Škorine liste na korzu, uz tamburaše. Mnogi su iskoristili priliku i fotografirali se sa njime.</p><p>- Nismo mi imali priliku, nismo stigli praviti stranku. Registrirali smo se i došla je korona. Zato skupljamo ljude koji nam prilaze, poštene ljude, one koji izlaze iz drugih stranaka jer su u našoj prepoznali boljitak. U zadnjih godinu dana nema toga što ja nisam postao; u isto vrijeme sam i pobjegulja, i ustaša, udbaš, crnokošuljaš, pjevač, tamburaš, eksperiment, lunjo i munjo, i sad su mi pokazali srednji prst jer mi se rugaju što sam demokršćanin. Pa jesam. Zalažem se za tradicijske vrijednosti našeg naroda. Ja sam glasova za Plenkovića, za HDZ, za Kolindu Grabar Kitarović, ali to što rade ne valja, i mi smo danas ovdje da im pošaljemo tu poruku - poručio je Škoro Vukovarcima i dodatno prokomentirao srednji prst koji je dobio i ima li to veze sa pokušajem da se Hrvatska 'zacrveni'.</p><p>- Kandidatkinja HDZ-a je pokazala tko je zapravo doveo Milanovića na vlast. Pokazala je ono što je možda trebalo puno puta pokazati nekim drugim ljudima, u nekim drugim prigodama - dodao je.</p>