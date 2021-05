U prvom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika Zagreba pobjedu je odnio Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, a s njim je u drugi krug ušao i Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta. A bez obzira na žešće napade iz Škorina tabora, najnovija anketa pokazuje da bi Tomašević glatko trebao pobijediti u nedjelju.

Njih dvojica večeras su se sučelili u programu RTL-a, a prva tema bila je što bi radili prvi radni dan kao gradonačelnik Zagreba.

- Radi se prije svega naručivanje vanjske analize i revizije duga, analize upravljanja imovinom te raspored sastanaka sa svim pročelnicima svih 27 ureda, ai uprava gradskih poduzeća da se točno vide koji su projekti u tijeku, što se planira, što su rokovi na koje trebamo paziti, da se vidi sistematizacija radnih mjesta u svim tim uredima tako da grad i dalje normalno funkcionira i onda krenemo transformiramo model upravljanja gradom - rekao je Tomašević.

- Odmah će moći osjetiti da će vrijediti pravila jednako za sve od prvog dana. To će se vidjeti na cesti, od komunalnih redara, koji će doista naplaćivati kazne svima koji rade prekršaje, ponašanja gradske uprave, koju će krasiti pristojnost i skromnost. Tako mislimo voditi grad i svojim primjerom ćemo pokazati kako se gradska uprava treba ponašati prema svim građanima u ovom gradu - dodao je Tomašević.

- Treba napraviti zajednički sastanak sa svim pročelnicima i sa direktorima poduzeća u sklopu Holdinga, a potom sa svima njima pojedinačno razgovarati. slažem se s kolegom Tomaševićem, treba vidjeti koji projekti su u tijeku i kakvi su planovi. Oni bi trebali podnijeti određeno izvješće da vidimo što su dosad u ovom dijelu godine napravili. Prvi konkretan potez koji će građani osjetiti je da će od jeseni imati besplatne vrtiće pa će pomalo krenuti dalje - rekao je Škoro.

Uslijedilo je pitanje o dječjim vrtićima u gradu Zagrebu, odnosno koliko ih ima na što Škoro nije u potpunosti bio siguran u odgovor i ustvrdio kako on nije došao na kviz.

Škoro kaže kako bi on smanjio prirez u gradu.

- Grad ne bi stajalo ništa. Ako je sada 18 posto, to je najveći prirez u državi. Ta stavka se može smanjiti sukcesivno kroz neke tri godine ili do kraja mandata. To bi bilo na razini 110 milijuna kuna. Grad Zagreb ima jedan vrlo izdašan i veliki proračun. A mi tu pričamo stvari koje su apsolutno nebitne i koje građane ne zanimaju - rekao je Škoro.

- Sukus priče je da predstavimo sebe građanima. I sami ste rekli, programi su dosta slični. Mi sada možemo doći kao pačići mali i odgovarati na pitanja. Ja nisam čovjek koji želi vladati gradom kao što se vladalo dosad, da znam sve i odlučujem o svemu. Oko sebe imam vrlo stručne ljude, formirat ćemo timove, oni će odlučivati. Ako mene nešto zanima o ekologiji, zvat ću gospodina Dobrovića, ako me zanima nešto o kulturi, zvat ću gospođu Lederer i tako ću ići redom. Ja nisam lik koji tako funkcionira. Ja jako vjerujem svojim ljudima i ti ljudi će imati određena prava, ali i odgovornost. I tako ćemo upravljati gradom - dodao je Škoro.

- Mi mislimo da bi sada bilo neodgovorno obećati smanjenje prireza kad ne znamo koliko je stvarno stanje duga i još nemamo izvršenje proračuna za prošlu godinu. Po meni, kad netko obeća smanjenje prireza, mislim da bi morao znati koliki se prihodi očekuju od prireza u ovoj godini u proračunu. Zante li koliko se ukupno u proračunu očekuje od prireza. Ja znam - odgovorio je Tomašević.

Škoro je prozvao člana Možemo Vilija Matulu da je trgovao gradskim stanovima.

- Nije bitno, to je manje važno. Toliko dobivam na dnevnoj bazi podataka da je to fascinantno. Sad, idemo redom. Prije svega, nije lijepo da docirate i to vam je moj savjet da ne radite, ali druga stvar je, kad je u pitanju razotkrivanje i skrivanje, vi morate ljudima kazati da uz vas stoji čovjek, gospodin Vili Matula koji je recimo trgovao sa gradskim stanovima, on je dobio gradski stan '96. godine kad je kupio za pet tisuća eura pa ga je nakon par godina prodao za 300 tisuća eura. Ograđujete li se od takvog čovjeka ili ne? Recimo jedan primjer... Druga stvar koju vi radite, govorite recimo o biciklističkim stazama: Gdje ćete ih povući zelenim valom? Recite ljudima da znaju. Ja znam da je vaš kolega iz stranke u Stuttgartu to probao napraviti pa je napravio totalni kaos - rekao je Škoro.

- To su toliko smiješne optužbe gdje su skupljeni prihodi od različitih udruga, zbrojeni su ti prihodi. To je otprilike kao da ja kažem vama da je Ana Lederer vodila osam godina HNK i onda sad uzmemo godišnje prihode od HNK iz državnog i gradskog proračuna od 100 milijuna kuna godišnje i kažemo: ukupno to je 800 milijuna kuna. Evo, to vam je razina vaših današnjih optužbi. I samo da vas još jednu stvar podučim: Na zelenom valu imate biciklističku stazu - odgovorio je Tomašević.

- Joj, nije to biciklistička staza, to je označeni dio. Znamo kako funkcionira biciklistička staza, nije to to, ali dobro - rekao je Škoro.

- Nego što je? - pitao ga je Tomašević.

- To je crveni ofarban dio asfalta ili pločnika. Biciklistička staza, posebice kako je vi mislite napraviti i da poštuje rodnu ravnopravnost izgleda drugačije. Međutim, mi smo danas objavili da ste vi ukupno povukli kao zelena akcija multimedijalni institut Solidarna ili Solidarno, ispričavam se, centra za ženske studije, Institut za političku ekologiju i Centra za mirovne studije 131 milijun 553 tisuće 841 kuna u razdoblju od 2013. do 2020. godine. I svaka vam čast, vi ste povukli 20 milijuna eura. To vam je otprilike, znači ovih 130 milijuna kuna. Ako jedan respirator košta 110,120 tisuća kuna, dakle vi ste jedno ozbiljnih 800 ako ne i tisuću respiratora povukli i potrošili...Recite na na što? Da ljudi znaju na što. Ne govoriti: laže, laže.. Što vi imate protiv Ane Lederer, ratne udovice pokojnog Gordana Lederera, stalno nju spominjete. Što imate protiv Anje Šovagović koju ste također spominjali i nikad joj se niste ispričali. Ja kad nešto pogriješim, ja se ispričam - odgovorio je Škoro.