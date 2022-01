Od mog početka bavljenja politikom postojala je ta presija da sam ja osoba koja mora okupiti hrvatsku desnicu. Ja sam stvarno zadnje 3 godine svog života podredio tome. Puno je naslova bilo koji su glasili: 'Ukoliko Škoro ne okupi hrvatsku desnicu propast će i on i cijeli taj projekt.' Moja osnovna krivica je što sam povjerovao u jednom trenutku da se može okupiti hrvatska desnica i da može na neki način biti bitan i relevantan čimbenik, ali moje ideje i moje viđenje toga i ljudi koji vode sve te raštrkane i rascjepkane desne političke opcije nisu jednostavno iste. Rekao je to Miroslav Škoro u RTL Direktu. Komentirajući osnivanje novog saborskog kluba 'Za pravedniju desnicu' i raslojenost na desnici rekao je da je zajedništvo nemoguće jer svi žele biti kapetani, a na pitanje na koga misi, kaže da je to jednostavno stvar kvantitete.

- Puno je tih stranaka i u svakoj stranci imate predsjednika i potpredsjednika, svatko ima neku funkciju i vrlo je važno osvojiti saborski mandat, kada osvojite saborski mandat onda osvojite i neke novce i ti novci ostaju stranci. Moj izlazak iz Domovinskog pokreta znači da je tom pokretu ostala naknada od 400 tisuća kuna godišnje. Ne meni, nego njima. I pošto svi žele biti to što žele biti, ja sam na neki način odlučio biti mali od kužine i ponuditi jednu opciju koja neće imati nikakve veze s bilo kakvim okupljanjem, više tih ambicija nemam, potrošio sam tri godine. A tko, pa svi oni ljudi koji nemaju u sebi dovoljno samokritičnosti da kažu: 'Ako se trebamo okupiti, svesti na zajednički nazivnik, onda trebamo učiniti nekakve ustupke.' Nitko nije spreman, svi gledaju samo nekakve svoje benefite. Mislim da se treba okružiti nekakvim drugim ljudima koji su slobodni, koji se mogu baviti politikom na drugačiji način - kaže Škoro.

S bivšim kolegama iz Domovinskog pokreta se pozdravlja, ali da s dobrim dijelom ne dijeli stavove u načinu na koji se obnaša politika. Ne slaže se s navodima onih koji su komentirali da je DP okupio 'najgore od najgorih'. Smatra dase radilo o velikom broju onih koji nikad nisu bili u politici.

- Kada sam bio u nekoliko puta u situaciji da moram formirati nekakvu podružnicu ili nekakav ogranak, bio sam sretan da sam uopće našao nekoga tko se želi baviti politikom. Ljudi su u Hrvatskoj uplašeni baviti se politikom. Posebice u pojedinim dijelovima jer ovise o poslovima s državom, ovise o HDZ-u, ovise o SDP-u, ne žele da ih se vidi u društvu s nekim tko iznosi ideje kakve sam iznosio ja. A znate kakve sam ideje iznosio, neki su rekli čak vrlo revolucionarne - rekao je. Svom nasljedniku u stranci želi puno sreće.

Na pitanje tko je sad kapetan desnice kaže da ne zna i ne zanima ga više, a za Mostovce kaže da su vrlo kvalitetno iskoristili jedan prostor i nametnuli se. Dodaje da je čestitao Hrvoju Zekanoviću koji je istupio protiv antivaksera.

- Međutim, rekao sam isto tako da se ne slažem s onim što je rekao. Ja sam isto pripadnik desnice. Nije dobro optužiti cijelu jednu ekipu ljudi da je sve što se dogodilo kroz koronakrizu, dogodilo se jedno vrlo nemušto nestručno vođenje od strane stožera, i dogodilo se to da ćemo sada ići tražiti krivca u nekome tko krivac ne može biti. Oni koji nisu odlučivali ni o kakvim mjerama ne mogu biti krivci. Ja sam siguran da svi ljudi na desnici koji se nalazi u Saboru vole svoj narod kao što ga voli Hrvoje Zekanović - rekao je.

Komentirao je i Milanovića te rekao da je njegov dojam da se dopada velikom dijelu desnice.

- Mislim da je to s njegove strane mudro. Pitanje je koliko će hrvatska desnica i taj dio ljudi biti u stvari uz njega. Mislim da čim dođu izbori neće više biti uz njega, izgubit će svoj identitet. Mislim da će hrvatska desnica sada tražiti nekog novog lidera, neku novu zastavu koja bi trebala zalepršati, onda će ponovo s njom obrisati cipele - rekao je Škoro.