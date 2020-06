Škoro o silovanim ženama: Ta je izjava izvađena iz konteksta

Mislim da je normalno da se žrtva nasilja savjetuje s obitelji, nisam rekao da bi to trebalo biti zakonsko rješenje, kao čovjek smatram da je to prirodno, rekao je Miroslav Škoro

<p><strong>Miroslav Škoro</strong> rekao je jučer da bi se žena, ako zatrudni nakon silovanja, morala dogovoriti s obitelji što će učiniti, a njegovu izjavu mnogi su osudili kao šokantnu i neprimjerenu.</p><p>Danas je pak Škoro rekao da je on čovjek koji je za život i da smatra da život počinje začećem. </p><p>- Mislim da nije u redu izvrtati nečije izjave, vaditi ih iz konteksta, na nečijoj patnji graditi izbornu kampanju - rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a518954/Skoro-kaze-da-je-njegova-izjava-o-silovanim-zenama-izvadjena-iz-konteksta.html">N1</a>. </p><p>- Mislim da je normalno da se žrtva nasilja savjetuje s obitelji, nisam rekao da bi to trebalo biti zakonsko rješenje, kao čovjek smatram da je to prirodno. Ovo je situacija u kojoj mi se pokušava nešto imputirati - rekao je.</p><p>Gordan Jandroković je danas rekao o njegovoj izjavi da je već sve izjavio jučer i da mu to nije normalno.</p>