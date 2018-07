Skoro se i potukli u Skupštini: 'Klošaru, pljunut ću ti u facu!'

Zastupnik u zagrebačkoj skupštini Tomislav Tomašević optužio je novog zastupnika stranke Neovisni za Hrvatsku Davorina Karačića da mu je prijetio. Tomašević tvrdi da ga je Karačić pozvao da rasprave njegove izjave oko Dinama i tvrdnje da su Neovisni za Hrvatsku povukli svoj zaključak oko nogometnog kluba kako bi njihova zastupnica Ana Lederer postala pročelnica za kulturu.

Tomašević: Neće me to zastrašiti

- Pozivao je na fizički obračun, prijetio, tražio da se fizički obračunamo izvan skupštine, malo je nedostajalo da stvar eskalira. Argumente nemaju pa su sad krenuli na ovakav način. Neće me to zastrašiti da govorim ono što mislim i zastupam demokratizaciju Dinama - kaže zastupnik platforme Zagreb je naš, prenosi N1.

Podsjeća da je oporba tražila da se u zaključak oko Dinama uvrsti zabrana korištenja stadiona za potrebe preoblikovanja kluba u dioničko društvo. Sličan zaključak imao je i klub Neovisnih za Hrvatsku, ali su ga povukli uoči imenovanja njihove zastupnice na čelo Gradskog ureda za kulturu.

Karačić na snimci: Klošaru mali; Bijedniče; Hoćemo otići negdje ispod Domovinskog mosta?

U međuvremenu se pojavila i snimka verbalnog obračuna Karačića i Tomaševića.

Verbalni okršaj zastupnika Karačića i Tomaševića. Skoro došlo i do fizičkog obračuna, situaciju smirivao zaštitar.

- Klošaru mali, pljunut ću ti u facu! Što ćeš mi napraviti, što? Hoćemo otići negdje ispod Domovinskom mosta, sami, je l' hoćeš? Je l' hoćeš? Možeš i frenda povesti slobodno sa sobom, možeš i dva. Klošaru mali. Usta isperi svaki puta prije nego izgovoriš riječ Dinamo i Davorin Karačić. Kada nekoga optužuješ za političku korupciju onda reci što je bilo. Bijedniče mali - rekao je Karačić Tomaševiću.

Šef Skupštine: Osuđujem bilo koji oblik nasilja

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić, kao i ostali gradski zastupnici, osudili su neprimjereno ponašanje.

- Osuđujem bilo koji oblik nasilja gdje god on bio, na ulici ili u drugom parlamentu Republike Hrvatske - kazao je Mikulić dodavši kako nije ništa vidio jer je vodio sjednicu, već je samo čuo prepirku koju nije razumio.

Mikulić je pozvao zastupnike na primjereno ponašanje i rječnik .

- Onako kako se mi ponašamo u parlamentu, to će biti slika parlamenta prema van - kazao je.

Tko je Karačić? Friški zastupnik i Thompsonov odvjetnik

Inače, Davorin Karačić (43) je od 11. lipnja zastupnik u Skupštini Grada Zagreba. Ovaj odvjetnik iz Zagreba ušao je s liste Neovisnih za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića. On je zamjena Ani Lederer koju je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić imenovao pročelnicom za kulturu. Neovisni za Hrvatsku su u partnerstvu s Milanom Bandićem i HDZ-om, a ne vole da se to zove koalicija.

Karačić je široj javnosti najpoznatiji kao odvjetnik Marka Perkovića Thompsona. Uz njegovu obranu, Thompson je oslobođen od optužbi da je pozdravom "Za dom spremni" na koncertu u Slunju poticao na mržnju. Thompsona je zastupao i u drugim slični slučajevima, a često zastupa i navijače iz udruge BBB kojima je i sam pripadao, te one koje je policija prijavila za korištenje ustaškog pozdrava. Glorificirali su ga i u emisiji Bujica.

Zastupao je i koordinaciju veterana koja se usprotivila zaključcima vijeća za suočavanje s prošlošću da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav i da se smije koristiti samo u komemorativnim prilikama za pale branitelje HOS-a. Karačić smatra da se pozdrav ne smije poistovjećivati s NDH jer je korišten i u Domovinskom ratu.

Karačić je bio tek 10. ni listi Brune Esih na izborima prije godinu dana. Iako je s liste ušlo pet zastupnika, a oni u međuvremenu postali stranka, Lederer bi trebao zamijeniti netko od sljedeća četiri na listi, ali su svi odustali od toga kako bi upravo Karačić mogao postati zastupnik. I ta činjenica govori o tome koliko je Karačić važan stranci Hasanbegovića i Esih. Jasno je da ga žele pogurati u političku arenu.

Karačić se zalaže za zabranu ulaska migranata, protiv je trenutačnog sustava Europske unije, a njegovi postovi na Twitteru su često prožeti izuzetno teškim riječima u vrijeđačkom tonu. Članove Europske komisije poput Jean Clauda Junckera nazvao je "sjedokose EU birokratske crkotine". One s lijevog spektra znao je počastiti sličnim epitetima u svojim objavama: " Yugo pacovčad po drustvenim mrezama cijuce o tome kako ce domoljubi opet morati bježati pred njima. A oni pred istima 91' šmugnuli u rupe".

Naziva ih i kriptočetnicima, lijevim glodavcima, parazitima. Onima koji su poželjeli dobrodošlicu migrantima je lani poručio "da migrantima prvo ponude svoje žene". U jednoj raspravi s Ivanom Tomić, glasnogovornici HSS-a je poručio da je šteta što nju nije napao migrant i silovao. Krešu Beljaka, čelniku HSS-a Kreši Beljaku je lani poručio da boluje od "konjušaritisa". Profil koristi skoro svakodnevno, a teške riječi poput ovih su česte.

Bandić zastupnicima: 'Možete crknut...od tuge'

U ponedjeljak je glavna tema aktualnog sata Gradske skupštine grada Zagreba bila nacionalni stadion. Frcale su iskre unutar, ali i izvan dvorane, javlja HRT.



- Odakle vam hrabrost da s ove govornice pod navodnim znakovima govorite nacionalni stadion? To će biti hrvatski nogometni dom i najljepši stadion u ovom dijelu Europe. Potrošit ćemo novaca manje nego ono što su oni napravili za ugled ove zemlje, Zagreb i Vlada. A vi možete crknut...od tuge, ja znam da vam to nije lako - rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, prenosi HRT.



- Svašta sam čuo od gradonačelnika, svašta je ova govornica trpila dok je gradonačelnik tu stajao i govorio, međutim ovo da on govori zastupnicima koji su odabrani od građana da mogu crknut, to misilm da prelazi svaku mjeru političke komunikacije - rekao je Tomašević iz "Zagreb je naš".



Na maksimirskom stadionu prošle godine je bila manje od 150 tisuća ljudi, stoga je zastupnik SDP-a Matej Mišić upitao: "Trebaju li gradu zagrebu dva stadiona koji primaju 35 tisuća ljudi?".



- Ulazimo u jedan trošak koji građanima grada Zagreba ne možemo obrazložiti, u vrijeme kada sve više naših sugrađana odlazi iz zemlje. I zato vas pozivam da ne donosite ishitrene odluke, već da potražite rješenje na svekoliko zadovoljstvo svih nas - rekao je Mišić obračajući se zagrebačkom gradonačelniku.



- Zagreb je jedini istinski veliki grad u ovoj zemlji i jedina istinska europska metropola u Hrvatskoj. I taj grad treba imati nacionalni stadion, a Dinamo treba imati svoj stadion. u čemu je problem? Ne razumijem, nema problema - odgovorio mu je Milan Bandić.