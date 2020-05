'Škoro se koristi populizmom, ja ne vjerujem u takvu politiku'

Vlada je počela u periodu ozbiljne duboke krize nakon kraha suradnje između HDZ-a i Mosta i završila je s dubokom krizom kao posljedicom Covida-19. U samoj koaliciji to je bilo doista teško razdoblje, posebno za zastupnike manjina jer su se govor mržnje i netolerancija manifestirali u Saboru i izvan Sabora. Bilo je iznimno teško politički djelovati u takvim okolnostima, ispričao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a.

Rekao je kako ne može reći da mu je žao što je bio u Plenkovićevoj Vladi jer su ipak napravili neke iskorake.

- Žao mi je što nismo išli brže i odlučnije - rekao je za Dnevnik.hr.

Što se tiče pozdrava "Za dom spremni", Pupovac tvrdi kako je to ustaški pozdrav i da mu je teško, odnosno nemoguće, pripisivati mu bilo koje drugo značenje nakon ustaškog pokreta.

- Teško je to pravdati činjenicom da su neke formacije za vrijeme rata u Hrvatskoj pozdravljale tim pozdravom i s obzirom na to da su kasnije priključene HV-u da time taj pozdrav više nije ustaški. To ne odgovara činjenicama. Ti ljudi doista jesu veličali Pavelića i njegovu ustašku ideologiju. Neki od njih i danas to neskriveno pokazuju - rekao je.

Na pitanje je li se zalagao kod premijera Plenkovića da se taj pozdrav i zakonom zabrani, Pupovac kaže kako su razgovarali, no da Plenković nije bio sklon zakonskim zabranama.

- Jedna stranka, koliko god bila moćna, a HDZ ima moć, ali je podijeljen oko pozdrava, nije dovoljna da taj pozdrav smjestimo tamo gdje mu je mjesto – u povijest - poručio je Pupovac.

Što se tiče Miroslava Škore, Pupovac kaže kako ga zna kao političara iz vremena političke kampanje, kao pjevača koji je ušao u političku sferu i "koji se koristi najdirektnijim populističkim metodama za koje se vjeruje da mogu imati rezultata u spoju pjevačke popularnosti koja je nacionalno sentimentalna i njegovog pozivanja da će služiti narodu i da će iz njega progovoriti narod te pomoću njega narod vladati. Predugo sam u politici da bih mogao vjerovati u takvu ideju politike."