Škoro šokirao: Kao predsjednik bih ukinuti djelovanje SDSS-a

Miroslav Škoro, nezavisni predsjednički kandidat, gostujući u ponedjeljak navečer u emisiji Bujica nije isključio mogućnost da pokrene postupak zabrane djelovanja Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) postane li predsjednik Republike.

Na pitanje urednika i voditelja Velimira Bujanca kako bi reagirao kao predsjednik dođe li mu takav zahtjev da se preispita legalnost postojanja SDSS-a od, primjerice, Ivana Penave ili Marijana Pavličeka, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Vukovara, Škoro je odgovorio da bi pokrenuo postupak zabrane ako se za to stvore preduvjeti.

- Znam da je predsjednik u poziciji da pokrene zabranu određenih političkih stranaka i ne govorim ovo da bih skupljao jeftine političke bodove. Međutim, bez obzira na sve, ja sam čovjek koji bi apsolutno pokrenuo zabranu određenih političkih stranaka ako se stvore preduvjeti za to - rekao je Škoro.

Rekao je i da mu se kod Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a kojeg je javnost kritizirala nedavno zbog usporedbi današnje Hrvatske s NDH, ne sviđa to što po mišljenje ide "na Frušku goru" te da to "destabilizira Hrvatsku i postavlja se na način da je on druga strana" te da nitko u Hrvatskoj ne može biti druga strana ako je politički Hrvat.

Na inzistiranje Bujanca da to ne isključuje mogućnost zabrane SDSS-a, Škoro je ponovio:

- I zabrana je dio toga, to je kao kod odgoja djece, nekad djetetu moraš zabraniti da gleda televizor neko vrijeme, zašto ne? - rekao je.