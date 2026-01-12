Skoro kao Švicarska: Prskalice sa svadbene torte izazvale požar u hotelu u Italiji

Proslava vjenčanja u talijanskom hotelu pretvorila se u potpuni kaos nakon što su prskalice s torte, koja je visjela sa stropa, izazvale katastrofalan požar. Incident se dogodio samo nekoliko dana prije smrtonosnog požara u švicarskom skijalištu, za koji se također vjeruje da su ga uzrokovale prskalice na bocama šampanjca, piše Daily Mail.

Dana 27. prosinca, oko 200 gostiju moralo je bježati iz hotela Kristal Palace u Avellinu nakon što su iskre s ukrasnih fontana na svadbenoj torti zapalile cijelu zgradu.

Prema lokalnim izvješćima, mladenci su organizirali spektakl s prskalicama na torti prije ceremonije rezanja. Međutim, odbjegle iskre zahvatile su stropne dekoracije i okolne zavjese, zbog čega su se dvorana i predvorje brzo ispunili gustim dimom i plamenom.

Požar se velikom brzinom proširio iz svadbene dvorane na ostatak hotela, uzrokujući značajnu materijalnu štetu. U pokušaju da sam ugasi vatru, mladenac je zadobio opekline drugog stupnja na desnoj ruci i glavi. Muškarac, čiji identitet nije objavljen, hitno je prevezen u bolnicu Frangipane u Arianu Irpinu, odakle je pušten kasnije iste noći. Snimke incidenta prikazuju narančasti plamen kako guta hotel, dok se gusti crni dim izdiže iznad ulaza. U svega nekoliko minuta hotel je bio u potpunosti zahvaćen plamenom, a osoblje je pozivalo prestravljene goste na evakuaciju.

Foto: Youtube/Screenshoot

Vatrogasci iz Ariano Irpina i Grottaminarde, zajedno s nekoliko vozila hitne pomoći i lokalnom policijom, brzo su stigli na mjesto događaja. Nekoliko uzvanika zatražilo je pomoć zbog lakšeg trovanja dimom, ali srećom nije bilo prijavljenih žrtava. Vatrogasna služba uspjela je ugasiti požar za otprilike sat vremena, no dvorana je ostala teško oštećena, a namještaj, zavjese i električni sustavi potpuno su uništeni. Vlasti su pokrenule istragu o incidentu.

Ovaj događaj podsjeća na smrtonosni požar u baru u Švicarskoj, koji je na Novu godinu odnio 40 života.