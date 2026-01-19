Obavijesti

News

Komentari 0
BLAGO PROGNANE IRANSKE KRALJICE PLUS+

Skrivene umjetnine lijepe Farah Pahlavi: Kolekcionari bi prodali dušu vragu za njezinu kolekciju

Piše Igor Fejzagić,
Čitanje članka: 7 min
Skrivene umjetnine lijepe Farah Pahlavi: Kolekcionari bi prodali dušu vragu za njezinu kolekciju

Suprugu iranskog šaha Mohammada Reze Pahlavija zapadni mediji prozvali su ‘Jackie Kennedy Bliskog istoka’. Bila je oličenje elegancije, stila i humanitarnog rada. U vrijeme monarhije u Iran su dolazile članice europskih kraljevskih obitelji kako bi se divile njezinim draguljima. Otkupila je neke od najvrednijih djela suvremene umjetnosti koja su desetljećima bila skrivena u podrumu muzeja u Teheranu

Admiral

Godina je 1967., hladnoratovske napetosti između SAD-a i SSSR-a i dalje snažno utječu na svjetsku politiku. Na Bliskom istoku u Šestodnevnom ratu Izrael pobjeđuje Egipt, Jordan i Siriju te mijenja odnose u regiji (zbog tog sukoba Jugoslavija (čitaj Tito) prekida diplomatske odnose s Tel Avivom). Maršom na Pentagon, Amerikanci masovno prosvjeduju protiv rata u Vijetnamu. U Boliviji su zarobili i pogubili Che Guevaru. Beatlesi objavljuju album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, a Elvis Presley ženi Priscillu Beaulieu. U požaru tijekom testa rakete Apollo 1 ginu astronauti Gus Grissom, Ed White i Roger Chaffee. Za to vrijeme Iran se sprema za krunidbu stoljeća...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (6)

'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'

U neposrednoj blizini Barbarige nalazi se vojni objekt - kasarna u kojoj je smještena jedinica 5. VPS. Vojni objekt je ograđen žičanom ogradom i jedino na tom mjestu do sada nisu vršena arheološka istraživanja
Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (5)

Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?

Dan nakon prijave Vesne Girardi-Jurkić, koja je završila i na nekim od važnijih političkih adresa u Hrvatskoj, okružni javni tužitelj u Puli zatražio je od Službe javne sigurnosti provođenje istrage
Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (4)

Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba

William Montgomery je bio arhitekt Miloševićeva sloma. Slično je radio kod nas kad je stvorena ‘šestorka’ koja je dobila HDZ na izborima 2000. godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026