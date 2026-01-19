Suprugu iranskog šaha Mohammada Reze Pahlavija zapadni mediji prozvali su ‘Jackie Kennedy Bliskog istoka’. Bila je oličenje elegancije, stila i humanitarnog rada. U vrijeme monarhije u Iran su dolazile članice europskih kraljevskih obitelji kako bi se divile njezinim draguljima. Otkupila je neke od najvrednijih djela suvremene umjetnosti koja su desetljećima bila skrivena u podrumu muzeja u Teheranu
Skrivene umjetnine lijepe Farah Pahlavi: Kolekcionari bi prodali dušu vragu za njezinu kolekciju
Čitanje članka: 7 min
Godina je 1967., hladnoratovske napetosti između SAD-a i SSSR-a i dalje snažno utječu na svjetsku politiku. Na Bliskom istoku u Šestodnevnom ratu Izrael pobjeđuje Egipt, Jordan i Siriju te mijenja odnose u regiji (zbog tog sukoba Jugoslavija (čitaj Tito) prekida diplomatske odnose s Tel Avivom). Maršom na Pentagon, Amerikanci masovno prosvjeduju protiv rata u Vijetnamu. U Boliviji su zarobili i pogubili Che Guevaru. Beatlesi objavljuju album “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, a Elvis Presley ženi Priscillu Beaulieu. U požaru tijekom testa rakete Apollo 1 ginu astronauti Gus Grissom, Ed White i Roger Chaffee. Za to vrijeme Iran se sprema za krunidbu stoljeća...
