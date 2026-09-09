Skrivio sudar i pobjegao autom, našli ga kako pije na benzinskoj

Rovinjska policija pokrenula je prekršajni postupak protiv 41-godišnjeg vozača koji je skrivio prometnu nesreću, pobjegao s mjesta događaja, a policija ga je oko sat vremena kasnije pronašla na benzinskoj postaji. Nesreća se dogodila 7. rujna oko 21.30 sati u Rovinju Selu. Muškarac je upravljao automobilom pulskih registracija RovinjskoM ulicom te zbog nedržanja potrebnog razmaka prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio automobila kojim je upravljao 38-godišnjak.

U sudaru je nastala materijalna šteta, no 41-godišnjak se nakon nesreće udaljio bez razmjene podataka s drugim vozačem.

Policajci su ga oko sat vremena kasnije pronašli na benzinskoj postaji u Okretima. Tamo je konzumirao alkohol, a alkotestiranjem mu je utvrđeno 1,82 promila alkohola u krvi.

Dodatnim provjerama policija je utvrdila i da je vozio u vrijeme kada mu je vozačka dozvola bila oduzeta zbog privremene nesposobnosti za upravljanje vozilom.

Kako bi spriječili da nastavi ugrožavati sigurnost prometa, policajci su ga uhitili i priveli u policijsku postaju.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama policija je podnijela optužni prijedlog te predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 60 dana i zabrana upravljanja vozilom B kategorije na 12 mjeseci.

Sud ga je ipak pustio na slobodu i kaznio s 710 eura. Izrečena mu je i uvjetna kazna zatvora od 60 dana, koja se neće izvršiti ako u roku od godinu dana ne počini jedan ili više prekršaja za koje je propisana ista ili teža kazna