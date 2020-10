Skromni predsjednik Mujica ide iz politike: 'Izbacila me korona'

<p>José "Pepe" Mujica, bivši predsjednik Urugvaja (2010.-2015.) i istaknuta osoba latinoameričke ljevice, objavio je u utorak da u dobi od 85 godina napušta politički život i funkciju senatora.</p><p>Pandemija koronavirusa je ubrzala odluku tog atipičnog bivšeg predsjednika. "Ova situacija me obvezuje, uz duboko žaljenje zbog mog političkog poziva, da predam ostavku", izjavio je pred Senatom u koji je ponovno izabran 2019. nakon što je već ranije obnašao tu funkciju. </p><p>"Pandemija me izbacila", dodao je. "Biti senator znači govoriti ljudima, susretati se s njima, to se ne zbiva u uredima. Ja sam dvostruko ugrožen, godinama i bolešću", objasnio je Mujica koji pati od autoimune bolesti.</p><p>Rekao je da odlazi "zahvalan, s puno uspomena i nostalgijom".</p><p>Bivši gerilac spontanog govora, bez fraza i birokratskog jezika, postao je poznat diljem svijeta usvajanjem naprednih mjera u zemlji poput legalizacije pobačaja, istospolnog braka i legalizacije kanabisa.</p><p>Odbijao je konvencije i gotovo sve svoje prihode je donirao programu socijalnog stanovanja, čime si je priskrbio nadimak "najsiromašnijeg predsjednika na svijetu". </p><p>"U životu je stalna jedino promjena", rekao je "Pepe" Mujica, kojem je želja pomoći u izgradnji budućnosti, ali dati priliku novim generacijama. </p><p>Dok je bio predsjednik Urugvaja vozio je 'bubu', Volkswagen iz 1987. i prodavao cvijeće koje je sa svojom suprugom uzgajao u vrtu.</p><p>Živio je u skromnoj seoskoj kući pokraj Montevidea, sa suprugom, senatoricom i bivšom gerilkom Luciom Topolansky, te tronogim psom Manuelom.</p><p>Nije imao tjelohranitelje, niti službeni vozni park.</p>