Skup sjećanja u Zagrebu: Prošlo je 87 godina od Kristalne noći...

U Zagrebu je u nedjelju ispred Spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, u organizaciji Antifašističke lige, održan skup sjećanja na Kristalnu noć koja se dogodila na današnji dan prije 87 godina te označila početak masovnih progona Židova u nacističkoj Njemačkoj.

U noći s 9. na 10. studenog 1938. godine spaljene su sinagoge i razbijeni izlozi židovskih trgovina, što je označilo početak najcrnjeg poglavlja 20. stoljeća. Toga je dana prebijeno i uhićeno oko 30 000 Židova, a mnogi su i ubijeni na licu mjesta. Kako su poručili organizatori, Kristalna noć bila je posljedica godina poticanja netrpeljivosti, normaliziranja govora mržnje, zabrana i progona.

Jake snage MUP-a čuvaju okupljene. Program je započeo izvođenjem pjesme koju je otpjevala Jovana Lukić.

Okupljenima se zatim obratio Zoran Pusić, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske.

- Kristalna noć nije se dogodila preko noći. Godinama je bilo poticanja netrpeljivosti i mržnje prema njemačkim građanima koji su bili židovskog porijekla. Propaganda da manjina ugrožava većinu bila je jača od činjenica. Taj je događaj kasnije zasjenjen strahotama koje su uslijedile, ali trebao bi biti podsjetnik i upozorenje svakoj državi. Činjenica da se to dogodilo u jednom civiliziranom i kulturnom narodu pokazuje da se može dogoditi svakome. Svi koji danas u Hrvatskoj toleriraju ili relativiziraju ustaške zločine pokazuju da iz Kristalne noći nisu ništa naučili - rekao je.

Okupljeni su nakon toga zapalili svijeće u znak sjećanja na sve žrtve Holokausta te nacističkog i ustaškog režima.