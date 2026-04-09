Skupina Kristijana Palića kokain švercala i među sladoledom: Na drogi zaradili 16 milijuna eura!

Godinu dana nakon spektakularnih uhićenja u akciji Armagedon, Uskok je, nakon provedene istrage, podignuo optužnicu protiv 20 članova zločinačke organizacije koju je, kako sumnjaju, predvodio Kristijan Palić (39), uhićen u studenom 2023. u Turskoj. Sumnjiče ih da su dogovorili krijumčarenje ukupno 2,5 tona marihuane vrijedne 4,8 milijuna eura, od čega su uspješno prokrijumčarili i preprodali najmanje 1,75 tona marihuane za oko dva milijuna eura. Mnogo unosnijim, ali i bitno rizičnijim pokazao se biznis krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike. Od planiranih gotovo 6,6 tona kokaina tržišne vrijednosti od čak 197,8 milijuna eura, uspjeli su prošvercati 500 kilograma vrijednih oko 15 milijuna eura. Tako je skupina švercom i preprodajom jedne i druge droge ukupno zaradila nešto manje od 16 milijuna eura.

Optužnica Palića tereti da je od listopada 2019. do travnja 2021. godine u Hrvatskoj, Španjolskoj, Italiji, Portugalu, Brazilu, Kolumbiji, Dominikanskoj Republici, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i drugim zemljama povezao ostale članove i više zasad još nepoznatih ljudi u zločinačko udruženje. Cilj je bila zarada na nabavi, izvozu i uvozu, prijevozu i daljnjoj preprodaji kokaina i marihuane. Palić je, sumnjaju, uspostavio hijerarhijsku strukturu u kojoj je svaki član obavljao određene mu zadaće.

'Pet padova i prolaz'

Pritom je Palićeva desna ruka bio Ivan Mutavdžija (41). Suvlasnika Ritza, Marija Gavrića (41) i Hrvoja Kelića Medu je Uskok označio kao krupne preprodavatelje marihuane koji su naručivali od 10 do 60 kilograma, a Nikola Ivančić (47) sudjelovao je s Palićem u krijumčarenju golemih količina kokaina iz Južne Amerike u Europu.

Palić je, navodi Uskok, osmislio plan krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Europu, kao i marihuane iz Albanije u Hrvatsku i druge zemlje, koji su ostali provodili. Što se tiče kokaina, on je u velikim količinama do Europe stizao brodovima, i to najčešće preko Brazila. Skrivali su ga među raznom robom: granitnom građom, u kontejneru sa sladoledom, cisterni s biodizelom...

U nekim slučajevima droga se trebala preuzeti usred Atlantika na dogovorenim koordinatama. Tako istražitelji sumnjaju da Palić u razgovoru s nepoznatom osobom govori da su tijekom 2020. imali "pet padova" i "jedan prolaz" te da je dovoljno da im "prođe 600 komada" da pokriju gubitke posla. Palić i njegovi suradnici u razgovorima oko krijumčarenja kokaina govore da "Europu treba napuniti prahom".

Jedan od tih "padova" bio je u prosincu 2019., kad su ostali bez više od 300 kilograma kokaina, koji je skriven u 300 paketa među granitnom građom stigao brodom iz Brazila do talijanske luke La Spezia. Talijanska policija doznala je za pošiljku i odlučila postaviti zamku onima koji je dođu preuzeti. Po drogu je trebao doći Princ, što je, sumnja se, na Sky ECC-u bio nadimak za Juraja Martina Juričana, i organizirati kopneni transport kamionom, no pada u ruke policije sa suradnikom i drogom.

Marihuanu su, pak, obično švercali kamionima, koji su nekad išli preko Rumunjske kako bi bilo manje sumnjivo. Tu su drogu nabavljali preko klana Dreshaj, a u Hrvatskoj se skladištila u posebnim "štekovima". Poslove oko kupovine i distribucije marihuane su, kako se sumnja, vodili Ivan i Antun Palić, koji su rodbinski povezani s Kristijanom Palićem. Bilo je i tu određenih problema, prije svega s osiguravanjem stalnog izvora nabave. Kvaliteta droge tako je znala varirati, na što su se ponekad znali žaliti kupci. Zbog toga Anton Palić od dobavljača traži fotografije robe, a on mu odgovara: "Ma top, najjača dosad". Ipak, nezadovoljni kupci mogli su vratiti "lošu travu", za što bi dobili povrat novca.

Ako bi netko od kupaca tražio novu robu prije nego što bi platio staru, za odobrenje takvog posla pitalo se Kristijana Palića. U jednom od takvih razgovora Kelić govori Paliću: "Hajde, trebat ćemo Zaprešić napuniti".

- Čekaj, moram provjerit koliko ima - odgovara Palić, pa naknadno javlja da ima još 27 kilograma marihuane i pita Kelića hoće li da mu sve to pošalje.

'Napunit ćemo Zaprešić'

- Da, sve šalji u Zaprešić, na ovu adresu gdje će biti parkiran bijeli Punto - odgovara Kelić.

Ta primopredaja je realizirana dan nakon tog razgovora, a da je realizirana, smatra Uskok, potvrđuje komunikacija između Palića i Ždravca u kojoj Palić kaže da "treba Medi u Zaprešić odfurat", a Medo je, inače, Kelićev nadimak.

- Ti javi burke kada je vulo spreman - piše Palić Keliću.

- Sutra, kada promijenim u eure - odgovara mu Kelić i traži da novčanice budu u apoenima od 500 eura.

Dio novca koji su nezakonito stekli krijumčarenjem i preprodajom droge Palić i jedan od suradnika od srpnja 2020. do 3. veljače 2021. uložili su u kupnju nekretnina kako bi mu pokušali zametnuti trag, zbog čega ih se sumnjiči i za pranje novca.

Zločinačku organizaciju Kristijana Palića istražitelji su raskrinkali nakon što je dešifrirana njihova komunikacija putem aplikacije Sky ECC. Mogla se koristiti samo na telefonima tvrtke Sky Global. Uređaji su izgledali kao obični Blackberry ili iPhone, ali su njihova kamera, mikrofon i GPS bili onemogućeni, a telefoni su dolazili s unaprijed instaliranom posebnom šifriranom aplikacijom za slanje poruka, Sky ECC, skrivenom ispod ikone kalkulatora. U veljači i ožujku 2021. udružene snage europskih agencija, predvođene belgijskim, nizozemskim i francuskim istražiteljima, uspjele su ući u servere Sky Globala i skinuti podatke.