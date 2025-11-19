Kako doznaju 24sata, skupina mladih u ovim je trenucima na obavijesnim razgovorima u zagrebačkoj policiji zbog potencijalne veze s uzrokovanjem požara u neboderu Vjesnika. Kako doznajemo, riječ je o skupini mlađih punoljetnika i maloljetnika, i to njih pet. Trenutno postoje indicije da su bili na lokaciji netom prije požara, i to prema nadzornim kamerama, no nema još konkretnih dokaza da s požarom imaju veze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika | Video: 24sata/pixsell

Poslali smo upit policiji iz koje za sad samo kratko kažu:

- Kad ćemo imati nešto što smatramo da je moguće objaviti, priopćit ćemo javnosti - kažu.

Očevid na zgradi još nije moguće izvršiti jer je preopasna da se na nju itko penje.