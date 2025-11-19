Obavijesti

News

Komentari 21
24SATA DOZNAJE

Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!
Foto: 24sata

U noći s ponedjeljka na utorak plamena stihija je potpuno progutala zgradu

Kako doznaju 24sata, skupina mladih u ovim je trenucima na obavijesnim razgovorima u zagrebačkoj policiji zbog potencijalne veze s uzrokovanjem požara u neboderu Vjesnika. Kako doznajemo, riječ je o skupini mlađih punoljetnika i maloljetnika, i to njih pet. Trenutno postoje indicije da su bili na lokaciji netom prije požara, i to prema nadzornim kamerama, no nema još konkretnih dokaza da s požarom imaju veze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika 00:42
Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika | Video: 24sata/pixsell

Poslali smo upit policiji iz koje za sad samo kratko kažu:

- Kad ćemo imati nešto što smatramo da je moguće objaviti, priopćit ćemo javnosti - kažu. 

Očevid na zgradi još nije moguće izvršiti jer je preopasna da se na nju itko penje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
Vjesnik se i danas dimi. Snimaju ga dronom. Statičari: 'I dalje nije sigurno ući u zgradu'
IZ MINUTE U MINUTU

Vjesnik se i danas dimi. Snimaju ga dronom. Statičari: 'I dalje nije sigurno ući u zgradu'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja
KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ

Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja

Vukovar i Škabrnja, gradovi koji su podnijeli strašne žrtve, postali su simboli stradanja, ali i opomene za sve nas, da sloboda nije darovana nego zarađena i očuvana kroz neizmjernu hrabrost i patnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025