U noći s ponedjeljka na utorak plamena stihija je potpuno progutala zgradu
24SATA DOZNAJE
Skupina mladih na ispitivanju u policiji zbog požara Vjesnika!
Kako doznaju 24sata, skupina mladih u ovim je trenucima na obavijesnim razgovorima u zagrebačkoj policiji zbog potencijalne veze s uzrokovanjem požara u neboderu Vjesnika. Kako doznajemo, riječ je o skupini mlađih punoljetnika i maloljetnika, i to njih pet. Trenutno postoje indicije da su bili na lokaciji netom prije požara, i to prema nadzornim kamerama, no nema još konkretnih dokaza da s požarom imaju veze.
Poslali smo upit policiji iz koje za sad samo kratko kažu:
- Kad ćemo imati nešto što smatramo da je moguće objaviti, priopćit ćemo javnosti - kažu.
Očevid na zgradi još nije moguće izvršiti jer je preopasna da se na nju itko penje.
