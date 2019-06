Skupljaju donacije: Novac iz Fonda dobit će žrtve nasilja

Na humanitarnoj večeri skupljat ćemo novac za žrtve nasilja kojih u Hrvatskoj ima jako puno. Primjerice, ako ženu pretuče muž, a kod kuće ima malo dijete, ona se o njemu ne može brinuti dok je u gipsu. Uz to, možda nema ni novaca. Sredstva koja prikupimo trebala bi ići upravo takvim ženama kako bi im se osigurala dadilja dok nisu fizički u stanju voditi brigu o djeci, tim bi novcem mogle platiti prijevoz do bolnice te odlazak na preglede, mogle bi platiti sve medicinske i sudske troškove, rekla je Nerma Mehadžić iz inicijative "Spasi me" koja organizira humanitarnu večer u zagrebačkom hotelu Esplanada 14. lipnja. Naime, Inicijativa "Spasi me" i zaklada Solidarna odlučile su osnovati Fond kako bi osvijestili javnost o problemu rastućeg obiteljskog, partnerskog i svakog drugog oblika nasilja. Novac za taj Fond prikupljat će i na humanitarki u Esplanadi.

- Uloga Fonda je činiti ono što institucije ne mogu, a to je djelovati odmah. Fond će prikupljene donacije koristiti za hitnu pomoć žrtvama svih oblika nasilja - rekla je Mehadžić.

Večer će započeti aukcijom umjetnina renomiranih umjetnika poput Dimitrija Popovića, Fadila Vejzovića, Mersada Berbera, Pauline Jazvić, Hrvoja Dumančića, Damira Žižića, Kristijana Kožula, Ivane Armanini i drugih. Nakon toga, u 20 sati, u Smaragdnoj dvorani hotela počet će humanitarni koncert kojeg će RTL televizija prenositi uživo. Nastupit će brojne hrvatske estradne zvijezde poput Severine, Jelene Rozge, Maje Posavec, Nene Belana, grupa Pavel i Detour i ostali popularni izvođači.

- Čim smo ih pozvali, odmah su pristali jer je svima njima ova tematika o nasilju jako bitna i žele doprinijeti našem Fondu - rekla je Mehadžić te otkrila da bi ovakav projekt trebalo organizirati oko šest mjeseci, međutim, mnogi su, kaže, prepoznali važnost teme pa su im izašli u susret i u roku od mjesec dana su sa svima sve uspjeli dogovoriti. Za vrijeme trajanja koncerta, bit će otvoren i pozivni centar na kojem će sudjelovati ljudi iz javnog života i brojni političari.

- Pozvali smo oko 100 ljudi, a među njima su i premijer Plenković, predsjednica Grabar Kitarović, ministri Bošnjaković i Božinović te ministrica Divjak. Građani koji žele donirati novac moći će im postavljati pitanja koja žele - rekla je organizatorica. Na kraju je dodala da će sav prikupljeni novac moći koristiti isključivo žrtve koje su nasilje prijavile. Tko će i koliko novaca dobiti, odlučit će Zakladno vijeće Fonda u kojem su brojni stručnjaci iz različitih područja, a koji se bave problemima nasilja.

- Kako ne bi došlo do zlouporabe situacije, prijava mora zadovoljiti određene uvjete. Pomoć u financiranju redovnih troškova Zakladno vijeće fonda odobrava u roku od 15 dana od podnošenja molbe za financiranje, a pomoć u financiranju hitnih troškova Zakladno vijeće Fonda odobrava u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva - tvrdi Mehadžić.

