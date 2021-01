Tamo nemaju baš velik izbor hrane za sondu. Kako sam ja kuhar, spremao sam joj doručak, ručak i večeru, to sam joj miksao i nosio, rekao je jednom prilikom Dino Ljutić (38) iz Zagreba.

Njegova supruga Ana Mari (40) tada je tek bila rodila njihovog drugog sina. Bila je već teško bolesna i rodila ga je bez svijesti. Nakon toga je bila u komi. Riječi njezina supruga, koji je izašao u javnost prvi puta u lipnju 2018., slamale su i najtvrđa srca.

Rodila sina i pala u komu

Cijela je Hrvatska suosjećala s obitelji Ljutić.

A sve je počelo još 2016. godine. Ana Mari, s drugim djetetom u trećem mjesecu trudnoće, počinje osjećati bolove u kralježnici. Liječnici smatraju da se radi o išijasu, ali nakon brojnih pretraga dijagnosticiraju zloćudni tumor.

Agresivni rak dojke do veljače se proširio po cijelom tijelu te su je hitno prijevremeno porodili početkom osmog mjeseca trudnoće.

- Liječnik je izašao. Rekao je: “Dino sjednite. Noge su mi se oduzele. Rak se proširio po cijelom tijelu, ne znamo koliko ima šanse da preživi.” Ja sam zanijemio, hoću pričati a ne mogu, usta, jezik, stoje. Kažu da idu pokušati spasiti dijete, a s njom što bude. Ne mogu se pokrenuti, ne mogu apsolutno ništa, ali bolnica neumoljivo radi dalje, pacijenti im dolaze, a ja moram izaći - ispričao je medijima svoju noćnu moru Dino.

I kada se to nitko više nije nadao, nakon spašavanja bebe, liječnici na Rebru čine još jedno čudo i spašavaju i majku iako s teškim i trajnim posljedicama. Mozak joj je doživio teško oštećenje, te više nije znala čitati ni pisati.

Mamu držala ljubav prema djeci

Uslijedilo je teško liječenje, kemoterapije, pa alternativa, a hrabru mamu još uvijek je držala velika ljubav prema svojim dečkima, svoja dva sina, Marku koji je tada imao tri i pol godine, Matijasu koji je još bio beba i suprugu Dini. Ana Mari se probudila iz kome.

- Prvo što je napravila kad je došla k sebi, uzela je moju ruku i stavila je na svoje srce i to je to. Nije ništa rekla. To je prvo napravila - u suzama je govorio Dino.

Molio je za pomoć

Izašao je opet u javnost u rujnu 2019. godine. Molio je za pomoć u iznosu od 90.000 kuna kako bi ženu odveo na pregled u inozemnu kliniku.

Molio je i u prosincu 2020. tvrdeći da je Ana Mari karcinom u progresiji. 24sata iz svojih izvora pouzdano doznaje kako je za bolesnu ženu u godinu dana prikupljen 3,1 milijun kuna.

Međutim, naoko brižan suprug imao je svoje „slabosti“. Često ga je bilo gotovo po svim zagrebačkim kladionicama, posebice onima u Dubravi.

Prijeti mu od jedne do osam godina zatvora

Informacija o čovjeku koji troši milijune u igrama na sreću ubrzo je došla i do Ureda za sprječavanje pranja novca. Krenula je istraga. Pratio se trag novca pa su istražitelji, ubrzo utvrdili da Dino prikupljeni novac troši na kocku.

Dnevno je znao potrošiti i 10.000 kn.

- Bila mi je to neka vrsta ispušnog ventila u tim teškim trenucima koji su nas zadesili. Kada bi supruga i djeca otišli spavati, ja sam uplaćivao novac na on-line kladionice - kazao je istražiteljima.

Uhitili su ga. Prijeti mu kazna zatvora od jedne do osam godina.

Prebacivao je novac na svoj račun da prikrije tragove

Želeći prikriti od kuda mu novac i gdje on završava Dino je tako 1,7 milijuna doniranih kuna s jednog računa prebacio na svoj račun u jednoj banci. Taj novac također mu je poslužio za dnevne potrebe ali i igre na sreću. Istražitelji su pratili trag novca i sve saznali.