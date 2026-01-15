Policija poduzima sve potrebne radnje te moli građane za pomoć
JESTE LI GA VIDJELI?
Slaven (17) nestao je prije mjesec dana, splitska policija još uvijek traga za njim
Na području Splita 16. prosinca nestao je Slaven Ilić, rođen 2008. godine s prebivalištem na Hvaru. Okolnosti nestanka nisu poznate, a nestanak se vodi u PU splitsko-dalmatinskoj.
Policija poduzima sve potrebne mjere i radnje kako bi pronašla Slavena te moli sve građane da, ukoliko imaju informaciju o osobi ili informaciju o tome gdje se isti trenutno nalazi, odmah obavijeste policiju na broj 192 ili se jave u najbližu policijsku postaju.
