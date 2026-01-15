Slaven (17) nestao je prije mjesec dana, splitska policija još uvijek traga za njim

Na području Splita 16. prosinca nestao je Slaven Ilić, rođen 2008. godine s prebivalištem na Hvaru. Okolnosti nestanka nisu poznate, a nestanak se vodi u PU splitsko-dalmatinskoj.

Policija poduzima sve potrebne mjere i radnje kako bi pronašla Slavena te moli sve građane da, ukoliko imaju informaciju o osobi ili informaciju o tome gdje se isti trenutno nalazi, odmah obavijeste policiju na broj 192 ili se jave u najbližu policijsku postaju.