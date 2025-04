STRAVA! Slavonac (24) tjerao je curicu da mu šalje gole slike. Sud ga nije poslao u zatvor!

Slavonac (24) je nepravomoćno osuđen krivim jer je 21. studenoga 2021. godina u Njemačkoj preko društvene mreže Facebook i aplikacije Messenger slao poruke djevojčici (15) u kojima traži da snimi svoje golo tijelo i dijelove tijela, piše Glas Slavonije.

Naime, on je više puta preko aplikacije Viber upućivao djevojčici videopoziv i govorio joj da će, ako mu ne pošalje svoje gole fotografije, njezine fotografije koje posjeduje objaviti na internetu. Na kraju je prijavljen policiji. Osuđen je na godinu dana zatvora, no u zatvor neće ići ako u vremenu provjeravanja od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Iako ga je sud proglasio krivim, oslobodio ga je plaćanja troškova kaznenog postupka s obzirom na to da je nezaposlen i bez primanja, pa bi plaćanjem troškova bilo dovedeno u pitanje njegovo uzdržavanje, kao i uzdržavanje osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

Mladić (24) je u obrani naveo kako je točno da je počinio kazneno djelo na način, na mjestu i u vrijeme kako ga se tereti optužnicom. Kazao je kako mu je žao te da se planira zaposliti i ne činiti kaznena djela.

Dodao je i da ranije nije imao problema ni prekršajnih ili kaznenih postupaka.

- Okrivljenik je svjestan svog protupravnog ponašanja i kaje se zbog toga, te je osobito vijeće imalo u vidu činjenicu da je kazneno djelo počinjeno prije više godina, te da od tada, a kao ni prije toga, okrivljenik nikada nije bio kazneno osuđivan. Stoga vijeće smatra da je uvjetna osuda dovoljna mjera u konkretnom slučaju. Prema navedenom, vijeće nalazi da će se navedenom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja, odnosno utjecati na okrivljenika da više ne čini takva i slična kaznena djela, a ujedno i djelovati u smjeru generalne prevencije, tj. utjecaja i na druge da ne čine kaznena djela, odnosno jačanja njihove svijesti o pogibeljnosti njihova činjenja - navodi se, između ostalog, u obrazloženju nepravomoćne presude.

Obranu mu je sud potkrijepio dopisivanjem između njega i djevojčice preko Facebooka, iz koje je utvrđeno da mu je ona prigovarala što je poslao njezine fotografije na kojima se vide njezine grudi, a 24-godišnjak pisao da će fotografije objaviti na internetu i na vijestima, što će vidjeti njezini roditelji ako ne napravi što on želi. Osim fotografija na kojima će se vidjeti njezino lice i goli dijelovi tijela, tražio je od nje da snimi i video kako se dira po tijelu te da ga potom nazove preko kamere i bude gola.

Sudsko vijeće smatralo je da je bio svjestan svoga djela i postupao s izravnom namjerom. Kao olakotne okolnosti sud je uzeo u obzir njegovo priznanje i kajanje te da do sada nije kazneno osuđivan ni prekršajno kažnjavan. Nikakve otegotne okolnosti vijeće mu nije našlo. Sud smatra kako će se svrha kazneno pravnog kažnjavanja postići i primjenom mjere upozorenja, zbog čega je uvjetno osuđen.

- Naime, vijeće smatra da će se uvjetnom osudom u konkretnom slučaju dovoljno djelovati na svijest okrivljenika da više ne čini nova kaznena djela - obrazloženo je u presudi.