Slavonac (50) u kripto prevari ostao bez čak 140.000 eura

Muškarac (50) s područja Brodsko-posavske županije bio je žrtva velike prevare kriptovalutama u kojoj je ostao bez 140.000 eura, objavila je policija.

Njega su kontaktirale nepoznate osobe te ga uvjerile da će ulaganjem spomenutog novca ostvariti veliku zaradu. Navodili su ga da uplaćuje novac što je isti i učinio po njihovim uputama

- Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje policijskih službenika u cilju pronalaska počinitelja te slijedi posebno izvješće kao dopuna kaznenoj prijavi Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu - navode.

Policijska uprava brodsko-posavske podsjeća građane da budu sumnjičavi prema nepoznatim osobama, koje se inače predstavljaju kao stručnjaci za investicije i obećavaju brze i velike zarade.

- Detaljne savjete i upute kako izbjeći investicijske prijevare pogledajte na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova - link: Web heroj-ULOVIMO LIKA S WEBA KOJI TVOJE € VREBA - zaključuju.