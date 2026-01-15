Obavijesti

PRIJAVILI I TINEJDŽERA

Slavonac drogiran vozio ljude u autu, pretragom doma našli mu kokain, travu i metke za pištolj

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Policijski službenici zaustavili su auto u srijedu tijekom nadzora prometa, a zbog sumnje na prisutnost psihoaktivnih tvari vozač je testiran te je dobivena pozitivna reakcija na kokain

Iako je bio pod utjecajem kokaina i bez važeće vozačke, 50-godišnji muškarac sjeo je za volan osobnog automobila i prevozio više osoba, no njegova vožnja prekinuta je policijskom kontrolom na području Policijske uprave brodsko-posavske.

Policijski službenici zaustavili su auto u srijedu tijekom nadzora prometa, a zbog sumnje na prisutnost psihoaktivnih tvari vozač je testiran te je dobivena pozitivna reakcija na kokain. Odbio je vađenje uzoraka radi daljnje analize, a kod njega je pronađeno i 0,49 grama kokaina.

Daljnjom provjerom utvrđeno je da 50-godišnjak kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu. U vozilu se u trenutku zaustavljanja nalazilo više osoba koje je prevozio.

Na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu obavili su pretragu doma, drugih prostorija i pokretnih stvari koje koristi osumnjičenik, uz pomoć službenog psa za detekciju droga. Tom je prilikom kod 19-godišnjaka pronađeno i oduzeto 1,08 grama kokaina te 12 grama marihuane, dok je u vlasništvu 50-godišnjaka pronađeno i više komada pištoljskog streljiva.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćena su dvojica hrvatskih državljana u dobi od 50 i 19 godina. Protiv starijeg muškarca policija podnosi optužne prijedloge zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, dok se protiv 19-godišnjaka podnosi optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

