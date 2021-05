Radnik Đuro Đaković Montaže d.d. iz Slavonskog Broda Zoran M. doživio je nesreću na poslu na radilištu u Pločama.

Bilo je to početkom prosinca 2017. godine. Ozlijeđen je pri padu s visine od 4,5 metara između čelične konstrukcije, pri čemu je zadobio iščašenje desnog koljena s ozljedom pripadajuće arterije.

Prevezen je kolima Hitne pomoći u Dom zdravlja Ploče, a potom i u splitsku bolnicu, gdje je istoga dana operiran. Potom je 12. prosinca otpušten iz KBC-a Split, a liječenje je nastavio u bolnici u Slavonskom Brodu do 21. prosinca 2017.

Nakon otpuštanja iz bolnice, Slavonac se žalio na stalne bolove u desnoj nozi, nestabilnost u desnom koljenu te mu se stalno gnojilo na mjestu gdje je imao operacijski dren dok je bio u KBC Split.

Nitko mu nije mogao pomoći

Nesretni radnik umjesto oporavka u sljedećih 268 dana trpio je stalne bolove. Rana nije zacijelila niti se koljeno oporavilo. Na kraju je iz rane provirio bijeli komadić gaze za kojeg je utvrđeno da je zbog liječničkog propusta ostao u koljenu.

Veličina gaze je oko 1.5 x 1.5 centimetra. Zoran M. stalno je imao bolove u desnom koljenu, zbog čega mu je bilo ograničeno kretanje, imao je osjećaj da mu se u koljenu nešto nalazi. Zbog toga je išao kirurzima, vaskularnim kirurzima, ortopedima, na preporučena snimanja, ali kako je sam naveo, nisu mu pomogli.

Tako je stalno bilo sve do 2. rujna 2018. kada mu je s desne strane vanjskog koljena izvirila gaza, gazu je primijetila njegova supruga koja mu je previjala ranu. Bilo je to 2. rujna 2018. godine, više od osam mjeseci od operacije u Splitu.

- Imajući u vidu prethodna utvrđenja odnosno nalaz i mišljenje liječnika vještaka da je u liječenju tužitelja učinjena pogreška, a čin liječničke pogreške je ostavljen tupfer koji se koristio za vrijeme operacije učinjene kod tuženika 4. prosinca 2017., to je tuženik odgovoran za nastalu štetu tužitelju koju trpi povredom prava osobnosti na duševno i tjelesno zdravlje. Prema nalazu i mišljenju vještaka kao posljedica liječničke pogreške ostavljanjem tupfera procjenjuje se 70 posto u odnosu na KBC Split odnosno tuženika, dok preostali dio odgovornosti je na liječenju u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu i Kliničkom bolničkom centru Osijek, kada je utvrđeno da se strano tijelo nalazi u desnoj nozi tužitelja i isto odstranjeno učinjenom operacijom tek 6. rujna 2018. - navodi se u obrazloženju nepravomoćne presude Općinskog suda Slavonski Brod, a koju je prenio Glas Slavonije.

Na temelju nepravomoćne presude koja je donesena na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu splitska bolnica mora mu platiti 16.135 kuna odštete s kamatama, te 13.242,50 kuna troškova parničnog postupka.

Radnik je i dalje na bolovanju.

- Na radilištima se događaju nesreće, zbog prirode našeg posla, ali u ovom kao i u drugim slučajevima ne smijemo otkrivati identitet radnika - rekla je Tea Duvnjak iz ĐĐ Montaže d.d.

'Odšteta je smiješna'

Nažalost radnik još osjeća posljedice što stradavanja, što zaboravljene gaze u koljenu.

- Još uvijek sam na bolovanju i dok ujutro razgibam nogu, boli me užasno. Noga me i dalje boli i jedva ju savijem, a navečer me grčevi "ubijaju". Sreća, živa glava je ostala, ali da je dobro - nije. Nisam mogao izdržati od bolova dok mi to iz noge nisu izvadili. To jutro kada sam uopće saznao da imam nekakvu gazu u nozi zamolio sam suprugu da mi previje koljeno, jer je stalno nešto curilo. Supruga je vidjela da nešto bijelo viri iz rane, kao neka gaza. Otišli smo u Hitnu i na kraju su mi jedan dio gaze iščupali naživo, a onda su zaključili da drugi dio moraju ukloniti operacijom, jer ga nisu mogli izvaditi. Ne mogu shvatiti neodgovornost liječnika, jer da ja tako radim svoj posao, dobio bih otkaz drugi dan - rekao je Zoran M. i dodao kako je odšteta za sve što je preživio, ali i dalje proživljava, doista smiješna.