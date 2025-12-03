Slavonac 'uložio' u kriptovalute pa ostao bez više od 10.000 €

Muškarac (44) s područja Jakšića prijavio je policiji da je tijekom rujna stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja mu je ponudila savjetovanje oko ulaganja u kriptovalute, nakon čega mu je u više navrata uplatio iznos od preko 10.000 eura i ostao bez toga novca.

Iz Policiijske uprave požeško-slavonske izvijestili su u priopćenju da slijedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

- Građanima koji se odluče ulagati u kriptovalute savjetujemo da se prije ulaganja dobro informiraju i zatraže nepristran financijski savjet stručne osobe te svakako da budu oprezni kada se u ponudama obećava sigurna investicija i velika dobit - poručuje policija.

U slučaju bilo kakve sumnje na prijevaru treba događaj prijaviti policiji, navode iz PU požeško-slavonske.