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Slavonka: Imam 72 i trčim. Idem sad i na atenski maraton...

Piše Danijela Mikola,
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Slavonka: Imam 72 i trčim. Idem sad i na atenski maraton...
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Do 58 godine Irina Brkić nije se bavila sportom i radila je kao službenica u državnoj službi. A onda je otkrila trčanje i sad ima 120 medalja

Osječani dobro znaju Irinu Brkić (72), slavonsku maratonku, koja u "nogama" ima 20 istrčanih svjetskih maratona i velik broj polumaratona, koje je odavno prestala brojiti. Ova članica udruge Zdravo trčanje do svoje se 58. godine nije bavila nikakvim sportom. Radila je kao službenica u državnoj službi i, kao i sve vršnjakinje, žalila se da je bole leđa i "škripe" joj koljena. A onda je odlučila iskušati se u trčanju jer je poželjela više vremena provoditi na otvorenom.

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