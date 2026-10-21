Slavonka: Imam 72 i trčim. Idem sad i na atenski maraton...

Osječani dobro znaju Irinu Brkić (72), slavonsku maratonku, koja u "nogama" ima 20 istrčanih svjetskih maratona i velik broj polumaratona, koje je odavno prestala brojiti. Ova članica udruge Zdravo trčanje do svoje se 58. godine nije bavila nikakvim sportom. Radila je kao službenica u državnoj službi i, kao i sve vršnjakinje, žalila se da je bole leđa i "škripe" joj koljena. A onda je odlučila iskušati se u trčanju jer je poželjela više vremena provoditi na otvorenom.