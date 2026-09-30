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OD OTPADA DO GORIVA PLUS+

SLAVONSKI BALTAZAR Skupim staru plastiku i od nje u svojem dvorištu radim kvalitetni dizel

Piše Franjo Lepan,
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SLAVONSKI BALTAZAR Skupim staru plastiku i od nje u svojem dvorištu radim kvalitetni dizel
storyeditor/2026-09-28/PXL_250926_159348553.jpg | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Ivan Jakobović, inovator iz Donje Bebrine, napravio je stroj koji proizvodi dizel iz otpadne plastike. I radi besprijekorno. Po zanimanju je strojar, a ovaj izum je napravio za probu. 'Ovo je trenutno eksperimentalna faza'

Samo kad spavam, uistinu se odmorim, a sve vrijeme dok sam budan, razmišljam o tome kako nešto napraviti za dobrobit čovjeka i okoliša, govori s neiscrpnim entuzijazmom Ivan Jakobović iz Donje Bebrine kraj Slavonskog Broda, jedan od najnagrađivanijih inovatora u Hrvatskoj. Dok aktualna gospodarska i ekološka situacija vezana za oporabu otpada u državi zadaje glavobolje mnogima, za Ivana ona predstavlja jasan poziv na akciju. Upravo su ga trenutni izazovi s otpadom ponukali da dodatno ubrza svoj dugogodišnji projekt - proizvodnju visokokvalitetnog dizelskoga goriva iz otpadne plastike. Dok užurbano radi u svojoj radionici, zateže vijke na protočnome mini postrojenju pažljivo provjeravajući svaki detalj konstrukcije. Za Ivana ovo nije samo eksperiment nego kruna godina truda i rada na prototipovima.

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