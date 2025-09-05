Ozlijeđenom biciklistu odmah je pružena medicinska pomoć u Općoj bolnici Dr. Josip Benčević
Slavonski Brod: Biciklist teško ozlijeđen u sudaru s električnim romobilom, prevezen u bolnicu
Biciklist je teško ozlijeđen nakon što se sudario s vozačem električnog romobila u Slavonskom Brodu. Iz Policijske uprave brodsko-posavske su priopćili kako se nesreća dogodila u petak oko 20 sati, te da je na mjestu događaja obavljen očevid.
Ozlijeđenom biciklistu odmah je pružena medicinska pomoć u Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu.
