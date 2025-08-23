Obavijesti

NEVJEROJATNO

VIDEO Biser po Supetru divljao romobilom 80 km/h: 'Pa bio je brži od auta! To je katastrofa'

Piše Emirat Asipi,
VIDEO Biser po Supetru divljao romobilom 80 km/h: 'Pa bio je brži od auta! To je katastrofa'
Foto: Čitatelj 24sata

Minimalna dob za upravljanje električnim romobilom je 14 godina. Vozilo smije imati maksimalnu snagu elektromotora od 0,6 kW i ne smije razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat

Bog neka me sačuva, ovako opisuje vozač susret s mladim majstorom koji je u subotu oko 13 sati jurio na Supetru. 

Čitatelj koji nam je poslao video, u kojem se vidi kako vozač romobila juri cestom u bermudama i biciklističkom kacigom, tvrdi da je u trenucima u krivinama romobilom vozio nevjerojatnih 60 km/h, dok je na ravnom dijelu postigao brzinu koju mnogi automobili teško prate. 

Romobilist na Supetru 00:37
Romobilist na Supetru | Video: Čitatelj 24sata

- Nisam ga mogao stići, bio je brz kao metak. Vozio je i do 80 km/h, samo mi nije jasno kako je mogao tako brzo juriti. Zaista je izgledalo opasno, to nije normalno - rekao je šokirani prolaznik.

Od 30. srpnja 2022. godine električni romobili, električni monocikli, segwayi i slična vozila u Hrvatskoj regulirani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i svrstani su u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Hrvatska se tako uskladila s većinom europskih zemalja koje imaju propisane norme za ovu vrstu vozila i njihove vozače.

Minimalna dob za upravljanje električnim romobilom je 14 godina. Vozilo smije imati maksimalnu snagu elektromotora od 0,6 kW i ne smije razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat. Vozač mora nositi zaštitnu kacigu, a u slučaju vožnje po smanjenoj vidljivosti obvezno je korištenje reflektirajućih oznaka, prsluka ili odjeće. Obavezna su prednje bijelo i stražnje crveno svjetlo od sumraka do svanuća. Zabranjeno je korištenje slušalica na oba uha tijekom vožnje.

Vozač smije upravljati vozilom samo sam i ne smije prevoziti druge osobe niti predmete koji mogu ometati vožnju. Ako se kreće u skupini, vozači moraju voziti jedan iza drugoga. Parkiranje osobnih prijevoznih sredstava dopušteno je isključivo na označenim mjestima, dok je ostavljanje na prometnim površinama ili pločnicima zabranjeno.

MLAĐI JE OD 14 GODINA Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura
Dječak (11) vozio e-romobil bez kacige kod Ludbrega: Ocu prijeti novčana kazna do 600 eura

- Osobna prijevozna sredstva primarno se kreću biciklističkim stazama ili trakama u smjeru kretanja. Ako staze ne postoje, dopušteno je kretanje površinama namijenjenim pješacima ili zonama smirenog prometa, ali uz oprez i brigu za sigurnost drugih sudionika u prometu. Na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama vozač smije voziti samo tamo gdje je dopušteno znakom i uz maksimalnu brzinu od 50 kilometara na sat. Zabranjeno je kretanje autocestom, brzom cestom i cestama namijenjenim isključivo motorima - navodi HAK. 

Međutim, zbog velikih kršenja u prometu, policija već radi na izmjenama Zakona. U radnoj skupini su uz policiju i Fakultet prometnih znanosti, HAK te Ministarstvo prometa, a promjene se očekuju na jesen

