VIDEO Biser po Supetru divljao romobilom 80 km/h: 'Pa bio je brži od auta! To je katastrofa'

Bog neka me sačuva, ovako opisuje vozač susret s mladim majstorom koji je u subotu oko 13 sati jurio na Supetru.

Čitatelj koji nam je poslao video, u kojem se vidi kako vozač romobila juri cestom u bermudama i biciklističkom kacigom, tvrdi da je u trenucima u krivinama romobilom vozio nevjerojatnih 60 km/h, dok je na ravnom dijelu postigao brzinu koju mnogi automobili teško prate.

- Nisam ga mogao stići, bio je brz kao metak. Vozio je i do 80 km/h, samo mi nije jasno kako je mogao tako brzo juriti. Zaista je izgledalo opasno, to nije normalno - rekao je šokirani prolaznik.

Od 30. srpnja 2022. godine električni romobili, električni monocikli, segwayi i slična vozila u Hrvatskoj regulirani su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i svrstani su u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Hrvatska se tako uskladila s većinom europskih zemalja koje imaju propisane norme za ovu vrstu vozila i njihove vozače.

Minimalna dob za upravljanje električnim romobilom je 14 godina. Vozilo smije imati maksimalnu snagu elektromotora od 0,6 kW i ne smije razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat. Vozač mora nositi zaštitnu kacigu, a u slučaju vožnje po smanjenoj vidljivosti obvezno je korištenje reflektirajućih oznaka, prsluka ili odjeće. Obavezna su prednje bijelo i stražnje crveno svjetlo od sumraka do svanuća. Zabranjeno je korištenje slušalica na oba uha tijekom vožnje.

Vozač smije upravljati vozilom samo sam i ne smije prevoziti druge osobe niti predmete koji mogu ometati vožnju. Ako se kreće u skupini, vozači moraju voziti jedan iza drugoga. Parkiranje osobnih prijevoznih sredstava dopušteno je isključivo na označenim mjestima, dok je ostavljanje na prometnim površinama ili pločnicima zabranjeno.

- Osobna prijevozna sredstva primarno se kreću biciklističkim stazama ili trakama u smjeru kretanja. Ako staze ne postoje, dopušteno je kretanje površinama namijenjenim pješacima ili zonama smirenog prometa, ali uz oprez i brigu za sigurnost drugih sudionika u prometu. Na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama vozač smije voziti samo tamo gdje je dopušteno znakom i uz maksimalnu brzinu od 50 kilometara na sat. Zabranjeno je kretanje autocestom, brzom cestom i cestama namijenjenim isključivo motorima - navodi HAK.

Međutim, zbog velikih kršenja u prometu, policija već radi na izmjenama Zakona. U radnoj skupini su uz policiju i Fakultet prometnih znanosti, HAK te Ministarstvo prometa, a promjene se očekuju na jesen