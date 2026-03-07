Obavijesti

KAZNA ZA VLASNICU

Slavonski Brod: Pas napao poštara, završio je u bolnici

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska pošta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Životinja je istrčala iz dvorišta na ulicu i nasrnula na 23-godišnjeg poštara. Lakše ozlijeđenom mladiću pomoć je pružena u slavonskobrodskoj bolnici

U Slavonskom Brodu u petak prijepodne došlo je do napada psa na poštara. Kako je izvijestila policija, incident se dogodio 6. ožujka oko 11.30 sati na području koje pokriva policija Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje. Pas je, bez nadzora vlasnika, izašao iz dvorišta na ulicu i napao 23-godišnjeg poštara koji je u tom trenutku obavljao svoj posao. U napadu je mladić zadobio lakše ozljede.

Poštaru je liječnička pomoć pružena u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policija je nakon događaja reagirala te je 55-godišnjoj vlasnici psa uručila obavezni prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. O cijelom slučaju obavijestili su i veterinarsku inspekciju kojoj je upućen službeni dopis.

