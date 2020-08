'Draga, povećao sam suncokret'

<p>Među ravnicama Istočne Hrvatske uistinu se mogu pronaći razna neobična blaga. Jedno takvo nalazi se u srijemskom selu<strong> Lovasu</strong> u vrtu <strong>Krunoslava Peića</strong> gdje rastu ogromne bundeve, rajčice i suncokreti kao iz filma 'Alisa u zemlji čudesa'. </p><h2>Sve je prirodno</h2><p><strong>Krunoslav Peić (41)</strong> član je Europske udruge uzgajivača divovskog povrća.</p><p>Tim hobijem bavi se svega 10-ak ljudi u Hrvatskoj, a nađe se tu svega, divovskih mrkvi, suncokreta, paprika, korabe, bundeva i sličnoga, a svake godine Krunoslav sam sebe iznenađuje sve većim povrćem i biljkama.</p><p>U vrtu ima uistinu svega, iako je nezamislivo da ovakvi giganti mogu izrasti prirodno iz sjemena, Krunoslav odbija tretirati svoje proizvode, već se brine o njima na sasvim prirodan način.</p><h2>'Do njega ne mogu ni ljestvama'</h2><p>Ta jednostavna metoda očito funkcionira jer je Krunoslav mnogo puta osvajao nagrade za najveće bundeve, a ove se godine može pohvaliti jednim od najvećih suncokreta u Hrvatskoj.</p><p>Ovogodišnji suncokret narastao mu je čak preko pet metara pa mu zlatnu glavu čak ni pomoću ljestvi ne može dohvatiti, a glava mu je gotovo veća od Krunoslavove. </p><p>- Prije dvije godine nabavio sam sjeme velikih mamutskih suncokreta od prijatelja iz Njemačke, izgledalo mi je zanimljivo. Posadio sam ih i ove godine dobio najveći suncokret do sada visok pet metara i 20 centimetara – rekao je Krunoslav. </p><h2>Suncokreti divovi</h2><p>Prvo sjeme suncokreta koje je posadio prije gotovo dvije godine kako bi vidio hoće li mu uopće takvo što uspjeti izrastao je čak četiri i pol metra, a promjer zlatne glave bio mu je 48 centimetara.</p><p>Iako se čini kao da za ovakav uzgoj treba mnogo truda i vremena, recept je uistinu jednostavan. Sjeme treba biti dobro kao i tlo u koje se sadi, treba ga gnojiti i zalijevati kako bi dobio dovoljno vlage.</p><p>Naravno, treba mu i sunca, vremenski uvjeti su jako bitni kako bi bio što veći – objasnio je Krunoslav tajnu svojih divovskih suncokreta. </p><p>Danas u svome vrtu ima mnogo velikih suncokreta, no ipak su najveća atrakcija tri suncokreta visoka preko četiri metra i rekorder visok preko pet metara što je možda i novi hrvatski rekord. </p><p>- Ne znam koliko se ljudi ovime bavi. U Hrvatskoj nema natjecanja za ovakve suncokrete pa je to samo hobi. Možda netko ima i veći, ja sam od prošlogodišnjeg gigantskog suncokreta dijelio sjeme. Podijelio sam ga najmanje 20 do 30 ljudi u Hrvatskoj pa je možda nekome narastao i veći ali stvarno ne znam jer se nitko time nije pohvalio pa je moguće da je ovaj moj i najveći u Hrvatskoj. </p><h2>Još ne ide na inozemna natjecanja</h2><p>Dodao je i kako je svaka godina neizvjesna kada je riječ o ovim mamutskim suncokretima. Nikada se ne zna koliko bi mogli narasti, a svjetski rekorder iz Njemačke bio je visok čak devet metara i 80 centimetara.</p><p>Na žalost, u Hrvatskoj još nema natjecanja kada je riječ o suncokretima. Za razliku od Hrvatske, u Njemačkoj postoji više natjecanja, međutim, Krunoslav se još nije odvažio ići na natjecanja u inozemstvo.</p><p>Skromno kaže kako mu rezultati još ne dostižu te razine. Sjeme biljaka posredstvom društvenih mreža razmjenjuje i s Amerikancima, Talijanima te Srbima, a misli kako bi natjecanje u Hrvatskoj bilo vrlo zanimljivo. </p><p>- Bilo bi dobro kada bi bilo nekakvih natjecanja za suncokrete u Hrvatskoj. Da se na tim natjecanjima mjeri veličina glave suncokreta i visina suncokreta, mislim da bi to bilo baš zanimljivo i super atrakcija za gledatelje, rekao je. </p><h2>Gigantske tikve i bundeve</h2><p>Nisu suncokreti jedini giganti u vrtu obitelji Peić.</p><p>Prošle su se godine natjecali na 14. Tovarničkom jesenskom sajmu za velike bundeve, gdje je Krunoslav osvojio treće mjesto za najdužu tikvu, koja je bila dugačka 283 centimetra.</p><p>Na toj Bundevijadi, jedinom natjecanju u megabundevama u Hrvatskoj, nije osvojio nagradu prvi put. Naime, već ranije je u dugačkim bundevama osvojio i prvo, i drugo i treće mjesto.</p><p>Kaže kako se tim hobijem bavi većinom sam iako i žena nekad pripomogne, a djeci su ti divovi jako zanimljivi. Krunoslavov hobi uskoro je zainteresirao cijelu njegovu obitelj pa je i njegova supruga Vedrana (35) na Bundevijadi osvojila je treće mjesto s bundevom teškom 396 kg, a na četvrtome mjestu pratio ju je upravo suprug Krunoslav s malo lakšom bundevom od 382 kg.</p><p>Najveća bundeva koju je dosad uspio uzgojiti težila je 440 kilograma, a bila je dugačka gotovo tri metra.</p><h2>To morate voljeti raditi</h2><p>Velike rajčice su još jedan vrhunski primjerak.</p><p>Prošle godine ih je u vrtu imao čak 18 vrsta i s njima je išao i na mnogobrojne izložbe.</p><p>Uzgaja i ukrasno bilje, bobičasto voće, maline, kupine, krastavce i slično, tako da se u njegovu vrtu ne nalaze samo ogromni primjerci nego i oni manji za svakodnevnu uporabu.</p><p>- To morate voljeti raditi. To je ljubav prema biljkama, povrću i voću – zaključuje Krunoslav čiji je hobi postao hobi cijele obitelji pa se ne zna voli li on svoje divove više nego što ih vole njegove kćeri Valentina (10) i Helena (6) koje mnogo vremena provode igrajući se u ovome uistinu neobičnom vrtu. </p>