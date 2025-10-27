Slavonsku kujicu Lenu metak je pogodio u šetnji, a sada živi s njim. 'Trči kao nikada prije!'

U srijedu navečer kujica Lena u naselju Prekopakra u Pakracu išla je u svoju uobičajenu šetnju, koja i nije tako uobičajeno završila. Lena stresla se tijekom šetnje, a vlasnici tada ništa neobično nisu primijetili. Kada su došli doma, vidjeli su da joj iz vrata ide krv i brzo shvatili da je propucana iz zračne puške. Pomoć su odmah potražili u veterinarskoj stanici u Pakracu, gdje je Lena dobila antibiotik i analgetik, a zatim su u Daruvaru obavili detaljan pregled.

Foto: Veterinarska ordinacija Karaula

Kako nam pričaju vlasnici, Lena je oduvijek poseban i radostan pas, a ima tek 15 mjeseci. Ovaj događaj ih je šokirao, a plaši ih pomisao na ono što je moglo biti. Naime, uz Lenu imaju još tri psa koje obožavaju, ali Lena im je, kažu, drugačija.

- Lena se ponašala najnormalnije. Vidjeli smo krv tek kod kuće. Odmah smo je odveli veterinaru u Pakrac, ali uputili su nas dalje u Daruvar na rendgen. Veterinar Karaula je tada vidio da je metak zapeo i pokušao ga izvaditi pincetom. Svim silama se trudio i bio nadomak metka, ali uvijek je malo falilo. Metak je zapeo kod kralješka, jako duboko. Bilo mu je krivo, kaže da je to prvi put da nije uspio. Da je dalje pokušavao, riskirao bi oštećenje živca, a to ne bi bilo dobro - priča nam vlasnica.

Foto: Veterinarska ordinacija Karaula

Iskusni veterinar Mate Karaula, vlasnik veterinarske ordinacije, odmah je sve prijavio policiji. Već je više puta životinjama vadio metke pa je znao što mu je činiti - i s veterinarske strane, ali i one pravne.

Foto: Veterinarska ordinacija Karaula

- Oštro osuđujem ovakvo nemarno pucanje. Neka idu u streljane, a ne da se tako iživljavaju na nevinim životinjama. Poslao sam sve policiji, odmah sam prijavio. Inače, pomoću metka mogu pronaći vlasnika zračne puške iz koje je pucano. Ako i ne utvrde tko je točno vlasnik, imat će krug od njih nekoliko i sa svima će obaviti razgovore. Vjerujem da će to počinitelje barem zastrašiti, ako ne priznaju. Već je ranije tu u Daruvaru bilo slučajeva da bih poslao metak koji sam izvadio i policija bi pronašla počinitelja. Jedan je dobio i godinu dana zatvora zahvaljujući tome - priča nam Karaula.

Ipak, ovoga puta, metak koji je zapeo duboko nije mogao izvaditi jer bi tako dodatno ugrozio psa.

- Metak mu je došao jako blizu kralješka pa sam odlučio da je najbolje da ga ne diramo. Moglo bi biti opasno. Za dlaku je izbjegao veću nesreću - mogao je ostati paraliziran. Već sljedeći dan došli su na pregled kod mene, a Lena je bila vesela i razigrana. Ma, kao da je na baterije - priča nam doktor Karaula.

Da je Lena i dalje razigrana i vesela, potvrdila nam je i vlasnica te dodala da nikad više nije trčala nego sada. Svakako, u slučaju da primijete neko neobično ponašanje, Karaula im preporučuje da se hitno jave.

- Sinoć tijekom šetnje pas se trznuo, a kada su došli kući vidjeli su krv iz vrata. Bili su u stanici Pakrac i tamo su obradili ranu. Metak je veličine dijabole 6,10 - 5,16 mm. Metak je visoko gore i duboko kod kralješka. Zbog izazivanja većih lezija odustalo se od vađenja metka - stoji u nalazu kujice Lene.