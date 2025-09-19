Sletjela s ceste u Skradinu pa udarila u betonski zid: Vozačica i putnik teško su ozlijeđeni

Dvoje ljudi teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u četvrtak u Skradinu. Vozačica (34) automobilom je zbog prebrze vožnje sletjela s ceste te udarila u odvodni kanal i naposljetku betonski zid.

- Prometna nesreća se dogodila na način da 34-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, pod utjecajem alkohola u organizmu od 0,26 g/kg, izlaskom iz nepreglednog zavoja nije prilagodila brzinu vožnje osobinama i stanju ceste te vidljivosti i preglednosti tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega gubi nadzor nad vozilom te izlijeće van kolnika na asfaltnu površinu raskrižja, a potom van površine kolnika preko kanala oborinskih voda, nakon čega u daljnjem nekontroliranom kretanju udara u potporni betonski zid gdje se i zaustavlja - navode iz policije.

Vozačica i putnik (45) zadržani su na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku nakon što su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 34-godišnjakinje podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.