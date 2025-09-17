Motorist (32) teško ozlijeđen u nesreći u Dalmaciji: Udario je u kombi pa sletio s ceste i pao

Policija je objavila detalje prometne nesreće kod mjesta Krneza nedaleko Ražanca u kojoj je motorist teško ozlijeđen.

- Prema rezultatima očevida, prometna nesreća se dogodila kada je 32-godišnji vozač motocikla zadarskih registarskih oznaka na dozvoljenom dijelu ceste započeo pretjecati vozilo ispred sebe bez da se prethodno uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti uslijed čega udara u zadnji dio teretnog vozila (kombi) zadarskih registarskih oznaka koje je u tom trenutku pretjecalo vozilo ispred sebe i s kojim je upravljao vozač u dobi od 33 godine - navode.

Nakon sudara motocikl se odbija te pada zajedno s vozačem van kolnika na zemljanu površinu.

- Poradi zadobivenih ozljeda vozač motocikla (32) je prevezen na pružanje liječničke pomoći u OB Zadar, gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede - priopćila je policija.