Slijepi planinar iz Istre: Za mene u životu ne postoje prepreke...

Slijepi planinar Feručo Lazarić (65) danas s Prevlake kreće na put od 1100 kilometara do rta Kamenjak u Istri. Vid je izgubio prije 15-ak godina, a za ovu avanturu se pripremao dva mjeseca

<p>Slijepi planinar <strong>Feručo Lazarić (65)</strong>, iz Svetvinčenta u Istri u utorak kreće na životnu avanturu Via Adriatica trail gdje će propješačiti čak 1100 kilometara. Riječ je o stazi koja se proteže od Rta Kamenjak u Istri pa sve do Dubrovnika i Prevlake.</p><p>- Krećem zapravo iz Prevlake,a volje za ovim pothvatom imam na pretek. Za ovu avanturu sam se pripremao oko dva mjeseca intenzivno pješačeći, vježbajući, radeći na sebi. Idem s prijateljem Serđom Ostovićem koji me je i pozvao. Isprva sam dvojio, ali sam na kraju ipak odlučio otići jer za mene u životu ne postoji prepreka. Moja sljepoća je meni na neki način i blagoslov. Smatram se sretnim čovjekom jer unatoč sljepoći uživam u životu punim plućima. Osobe koje vide i kreću se primjerice šumom, uglavnom gledaju ljude oko sebe,kako je tko obučen, je li zgodan ili nije..., a ja slušam zvuk potoka, pjev ptica i šum lišća. To je neprocjenjivo bogatstvo i trebalo je otkriti i ostala čula osim vida kojeg sam izgubio - objasnio je Feručo.</p><h2>'Prestao sam očajavati i prihvatio da više ne vidim'</h2><p>Oslijepio je prije petnaestak godina, a prije toga je, nastavio je, živio sa visokom kratkovidnošću koja se na žalost povećavala. "Još kad sam išao u vrtić tete su primijetile da igračke malo preblizu držim, no to je bio davno.</p><p>Dioptrija se povećavala, a u srednjoj školi je to već bila dvoznamenkasta dioptrija.</p><p>- Normalno sam funkcionirao i radio, ali devedesetih godina je došlo do ablacije, odljepljivanja mrežnice -prisjetio se uvijek dobro raspoloženi Feručo.</p><p>Kada je potpuno izgubio vid i nije više mogao voziti automobil te bicikl koji je obožavao, Feručo nije odustao od sebe, već je ljubav pronašao u planinarenju.</p><p>- Sam sam sebi rekao da se moram pomiriti sa činjenicom da sam slijep. Prestao sam očajavati i prihvatio svoje stanje te počeo uživati u svemu što mogu. A mogu puno toga pa evo i pješačiti preko 1000 kilometara Prema procjenama, ako sve bude kako treba, za to će mi trebati pedesetak dana i imam uz to podršku prijatelja, obitelji i divnih ljudi koji me bodre. U odličnoj sam formi i ja to mogu - rekao je.</p><p>Feručo će svoju životnu avanturu podijeliti i na društvenoj mreži, https://web.facebook.com/viaadriatica/.</p>