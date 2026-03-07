Slijepo slijedeći Netanyahua, Trump se nije ni pobrinuo za evakuaciju tisuća Amerikanaca
Vojnicima se govori da je "predsjednik Trump pomazan od Isusa da zapali signalnu vatru u Iranu ako bi izazvao Armagedon i označio Isusov povratak na Zemlju", upozorava u tekstu za Express Božo Kovačević...
Ako niz nerijetko kontradiktornih obrazloženja američke administracije za netom započeti rat protiv Irana pokušamo svesti na neku racionalno oblikovanu poruku to bi otprilike bilo ovo: "Cilj je eliminirati iranski teokratski režim i u Teheranu instalirati vlast koja će bespogovorno odustati od razvoja mirnodopskog nuklearnog programa i od već usvojene i dobro uhodane proizvodnje balističkih projektila. Iran ubuduće ne bi smio biti sigurnosna prijetnja Izraelu ni sponzor terorističkih organizacija u regiji".