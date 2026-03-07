Obavijesti

Slijepo slijedeći Netanyahua, Trump se nije ni pobrinuo za evakuaciju tisuća Amerikanaca

Piše Božo Kovačević,

Vojnicima se govori da je "predsjednik Trump pomazan od Isusa da zapali signalnu vatru u Iranu ako bi izazvao Armagedon i označio Isusov povratak na Zemlju", upozorava u tekstu za Express Božo Kovačević...

Ako niz nerijetko kontradiktornih obrazloženja američke administracije za netom započeti rat protiv Irana pokušamo svesti na neku racionalno oblikovanu poruku to bi otprilike bilo ovo:  "Cilj je eliminirati iranski teokratski režim i u Teheranu instalirati vlast koja će bespogovorno odustati od razvoja mirnodopskog nuklearnog programa i od već usvojene i dobro uhodane proizvodnje balističkih projektila. Iran ubuduće ne bi smio biti sigurnosna prijetnja Izraelu ni sponzor terorističkih organizacija u regiji".

Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država
Trump prijeti još jačim udarima na Iran. I nakon njihove isprike nastavili napade na više država

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

